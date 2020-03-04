"Как люкс-машина из автосалона". Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев

Цены на новостройки в Барнауле в ближайшие два года вырастут на 20-30%, число застройщиков сократится, а оставшиеся компании не смогут строить из-за отсутствия свободных земель. Таким прогнозом поделились барнаульские эксперты. Они предупреждают: в 2022 году в городе практически не будет новых домов, поэтому решать квартирный вопрос нужно сейчас.

Свободного жилья больше нет

С дефицитом на рынке новостроек Барнаул столкнется уже к осени 2020 года, уверены эксперты. К этому времени в городе сдадут дома, возведение которых началось в 2018 и 2019 годах, а к работе над новыми проектами девелоперы пока приступают неохотно. Именно поэтому рынок новых квартир "сужается".

Количество выданных разрешений на строительство в Барнауле

"В новые правила (проектное финансирование – прим.ред.) пока заходят единицы. Поэтому в Барнауле уже в ближайшее время сократится количество квартир, выходящих на рынок. По итогам года 2020 года жилья будет введено в три раза меньше, чем в 2019 году, и уже во второй половине этого года квартиры начнут заканчиваться", – уверен кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

Но при этом спрос на новостройки остается высоким – квартиры в строящихся домах раскупают быстро. "Если дом уже близок к сдаче, то свободных квартир там практически нет", – отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Сегодня в краевой столице наблюдается тенденция на расширение жилплощади. Многие семьи, купившие небольшие квартиры 7-10 лет назад и выплатившие к этому времени ипотеку, продают свои студии и однушки и выбирают жилье просторнее, поясняет председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина.

"Сейчас барнаульцы боятся брать большие суммы в ипотеку. Если квартира стоит 3 млн, то они продают старое жилье и добавляют до 1 млн рублей ипотекой. Нет такого, что берут максимальную сумму без первоначального взноса. Эта тенденция давно прошла", – отмечает она.

Ждем подорожания

Из-за повышенного спроса и недостаточного количества предложений новое жилье быстро растет в цене, говорят эксперты. На некоторые сегменты, например, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, за год цены выросли до 20%, говорит Марина Ракина.

Кроме того, ушла в прошлое тенденция, когда квартиры на котловане продавали едва ли не ниже себестоимости. Сейчас их продают почти также, как и при сдаче дома.

Эксперты объясняют это тем, что компаниям больше не надо привлекать "горячие" инвестиции в стройку в первые месяцы и делать большие скидки – жилье и так уйдет быстро. Но и серьезно повышать цены девелоперы не могут, иначе отпугнут покупателей.

"Застройщик понимает, что чем выше стоимость, тем меньше у людей возможности купить", – добавляет Марина Ракина.

Компании, работающие по проектному финансированию, также перестали дешево продавать квартиры на котловане. Во-первых, не разрешает банк, который выдает кредит на стройку. Во-вторых, у девелопера есть сразу вся сумма на строительства дома, и ему не нужны те самые "горячие инвестиции".

Но на стоимость квартир в Барнауле влияет не только спрос, но и другие факторы.

"Растет стоимость строительных материалов, электроэнергии, меняются нормы постройки, дорожает земля – все это складывается в стоимость квадратного метра. На самом деле много составляющих, из которых складывается цена", – говорит Константин Никитеев.

Поэтому тенденция роста цен на новостройки в Барнауле к концу года только усилится. "Во второй половине 2020 года мы увидим рост цен на 10-15% минимум", – уверен Артем Поломошнов.

Что тормозит рынок новостроек?

Объемы строительства сокращаются не только из-за их нежелания работать по новым правилам, но и отсутствия свободных земельных участков. Сейчас в Барнауле остается один свободный от застройки квартал, где можно возвести 160-180 тыс. кв. метров жилья. Заходить в частный сектор и аварийный фонд застройщики не хотят, ведь им придется выкупить участки не только под жилье, но и социальные объекты. А это лишние затраты.

"Земли, которая есть застройщиков сегодня, хватит на год-два. А если нет земли, то стройка останавливается. Даже если все остальные проблемы будут решены, то только из-за этого будут сложности на рынке. Новый генплан предлагает работать на уже застроенных территориях, но там есть вопросы в части выкупа частных территорий, строительства инженерно-транспортной инфраструктуры, социальных объектов. Застройщик может выкупить дома под строительство жилого дома, но кто будет выкупать под детский сад, школу? Если переложить все это на девелопера, ему просто не хватит средств. Никакой банк под такие проекты кредиты не даст, стройка просто остановится", – уверен председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Если ситуацию не переломить, то уже в 2022 году строительный рынок встанет и лишь единичные компании будут возводить дома.

"Квартира от застройщика будет как люксовая машина из автосалона: далеко не каждый сможет ее себе позволить. Многие покупатели будут уходить на вторичку, выбирать квартиры в домах 5-10 летней давности", – уверен Константин Никитеев.

Поэтому откладывать с покупкой новой квартиры эксперты не рекомендуют.

"В 2021-2022 годах на рынке нового жилья будут проблемы. Скорее всего, цены подрастут и первичку, и вторичку. Поэтому если есть возможность, лучше решить квартирный вопрос сейчас", – советует Артем Поломошнов.