Коммунальная авария в Рубцовске оставила без воды семь пятиэтажек

Повреждение внутриквартального водопровода диаметром 15 см в Рубцовске оставило без воды школу, детский сад, частные дома и семь жилых пятиэтажек, сообщает портал vrubcovske.ru.

На месте ЧП готовятся проводить земельные работы. Ведется их согласование. В них задействуют работников Рубцовского водоканала. Сроки завершения работ определят после изучения характера повреждения.

На время ограничения длительность уроков в школе № 15 сокращена. В детсаду № 7 не работает один корпус. Для населения организовали подвоз воды.