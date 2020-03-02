Россиянин заразился коронавирусом в Италии и вернулся в Москву

Житель Москвы заразился коронавирусом Covid-19 в Италии, сообщает РИА "Новости". После возвращения в Россию он прожил в столице несколько дней и лишь только потом почувствовал явные признаки ОРВИ.

Когда пациент обратился к медикам, его сразу госпитализировали в столичную инфекционную больницу № 1. Отправленные на коронавирус анализы подтвердили наличие опасного заболевания.

Власти изолировали круг лиц, с которыми москвич возвращался с заграничного отдыха, а также тех, с кем он общался, будучи в столице. Все они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, на 2 марта случаи заболевания коронавирусом Covid-19 зафиксированы в 53 странах. Общее число инфицированных приближается к 90 тысячам, из них скончались свыше 3 тысяч человек. 44 тысячи пациентов полностью выздоровели.