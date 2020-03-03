Уникальный бюст Ленина продают в Барнауле за 600 тысяч рублей

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Уникальный бюст вождя мирового пролетариата выставили на продажу в Барнауле. Скульптура выполнена мэтром монументального искусства Львом Кербелем, говорится в объявлении.

Бюст имеет размеры 100 на 80 см, весит около 400 кг. Как подчеркивает автор объявления, такого варианта больше нет нигде. Кербель выполнил его в единственном экземпляре, как и все свои памятники и скульптуры, которые находятся в Санкт-Петербурге, а также в Европе. Бюст подписан автором.

Продавец просит за скульптуру 600 тысяч рублей, обещает организовать доставку в Новосибирск. Кроме того, рассматривает варианты обмена.