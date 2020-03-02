Поклонская посмеялась над приходом Шнурова в политику

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем аккаунте в Instagram иронично ответила на вопрос Сергея Шнурова: "Почему прокурор может сидеть в Госдуме, а артист – нет?" По ее словам, дело совсем не в профессии, но вот только артист артисту рознь.

"Вот вы, Сергей, прилетели в Челябинск, встретились с людьми как "взрослый политик". Но что вы вытворяли? Матерились со сцены... Читали матерные стишки журналистам", – написала Поклонская.

Она представила, что бы произошло в Госдуме, если бы одним из депутатов стал Шнуров в "своем моднючем костюмчике". Экс-прокурор Крыма предположила, что из-за любви лидера "Ленинграда" к ненормативной лексике придется расширять штат сотрудников парламента минимум на одну позицию.

"Придется вводить новую должность – "запикиватель Шнура", – посмеялась Поклонская.

Она уточнила, что не относится к ненавистникам творчества музыканта. В частности, депутату нравятся такие песни его коллектива как "Экспонат", "Вояж" и "Кабриолет".

"Вы круты как лидер группировки "Ленинград", – написала Поклонская. – Но когда вы группировкой хотите взять парламент штурмом – мне, как прокурору, нужно реагировать".

Как ранее писал amic.ru, в феврале Сергей Шнуров стал членом "Партии Роста".

"Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселее", – обратился к однопартийцам музыкант.

Он планирует баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года.