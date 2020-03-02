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На жительницу Барнаула оформили кредиты без ее ведома

, ИА "Амител"
Горожанка только купила телефон, остальное сделали за нее
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Руководитель офиса одного из кредитных учреждений Барнаула оформила три займа на клиентку без ее ведома, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Для этого директор злоупотребила доверием горожанки и использовала ее паспортные данные, которые женщина предоставила при покупке мобильного телефона.

Лишь спустя некоторое время жительница краевой столицы обнаружила, что на нее оформлены три кредита на общую сумму 317 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Подозреваемую в мошенничестве задержали. Она призналась в содеянном, уточнив, что полученные преступным путем деньги уже потратила на собственные нужды.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела. Прокуратура Ленинского района города передала его на рассмотрение суда.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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