Сотрудницу полиции заставили отмывать разрисованный ею лифт

Сотрудница полиции отмыла лифт в Оренбурге, который сама же разукрасила вместе с подругой, сообщает "Российская газета".

Сначала в социальных сетях появились кадры, на которых две девушки баллончиком с краской рисуют сердечки в лифте. Одна из них заметила камеру видеонаблюдения и попыталась остановить соучастницу, но та нашла другое решение – закрасила объектив.

Позднее стало известно, что одна из "подъездных художниц" – сотрудница полиции. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД России, уточнив, что руководителей девушки привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Судьбу нарушительницы общественного порядка будут решить по результатам служебной проверки. Она не стала дожидаться вердикта и попыталась загладить вину. Вместе с подругой горожанка отмыла разукрашенный лифт. Видео с "трудовой терапией" также разошлось по социальным сетям.