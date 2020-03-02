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Сотрудницу полиции заставили отмывать разрисованный ею лифт

, ИА "Амител"
Девушка вместе с подругой возместила нанесенный ими ущерб

Сотрудница полиции отмыла лифт в Оренбурге, который сама же разукрасила вместе с подругой, сообщает "Российская газета".

Сначала в социальных сетях появились кадры, на которых две девушки баллончиком с краской рисуют сердечки в лифте. Одна из них заметила камеру видеонаблюдения и попыталась остановить соучастницу, но та нашла другое решение – закрасила объектив.

Позднее стало известно, что одна из "подъездных художниц" – сотрудница полиции. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД России, уточнив, что руководителей девушки привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Судьбу нарушительницы общественного порядка будут решить по результатам служебной проверки. Она не стала дожидаться вердикта и попыталась загладить вину. Вместе с подругой горожанка отмыла разукрашенный лифт. Видео с "трудовой терапией" также разошлось по социальным сетям.  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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