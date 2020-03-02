20 тысяч жителей Алтайского края заражены ВИЧ-инфекцией

Свыше 300 жителей Алтайского края прошли экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках Всесибирского дня профилактики, сообщают "Вести Алтай".

Результаты были готовы уже через 10 минут, при этом их точность составляет 99%. Тем, у кого анализы дали положительный результат, назначили дополнительные обследования.

В общей сложности в регионе проживают 20 тысяч людей с положительным ВИЧ-статусом. При этом большинство из них – жители крупных городов, в частности Барнаула, Бийска и Рубцовска. Согласно статистике, каждый третий зараженный даже не подозревает, что у него вирус иммунодефицита.

Главный врач краевого центра СПИД Валерий Шевченко подчеркнул, что у инфекции длительное время не проявляется никаких симптомов, поэтому для полной уверенности необходимо регулярно обследоваться, особенно если имеет место "рискованное поведение".

Ранее СМИ опубликовали перечень поручений президента по борьбе с ВИЧ. Владимир Путин потребовал вдвое (до 90%) увеличить охват антивирусной терапией россиян с ВИЧ, а также обеспечить финансированием и разработать программы профилактики ключевых групп риска, в которых распространяется инфекция.