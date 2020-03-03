И снова снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 3 марта

Алтайский край ожидает прохладный и снежный день во вторник, 3 марта, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух прогреется от -2°C до +3°C. Ветер западный, 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Метеорологи прогнозируют мокрый снег и утренний туман.

Автолюбителям следует быть особенно аккуратными при управлении транспортом – синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от 0°C до +2°C. Временами небольшой снег, гололед.

В последующие дни ожидается похолодание в ночное время. К четвергу в отдельных регионах температура воздуха в темное время суток может опуститься до -16°C.