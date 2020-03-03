Доктор Мясников назвал лекарства, которые можно выкинуть из аптечек

Медикаменты, которые можно смело выбрасывать из домашних аптечек, назвал врач и телеведущий Александр Мясников на YouTube-канале "Доктор 24". По его словам, в первую очередь, это мочегонные средства, витамины в таблетках и антибиотики.

"Здоровым людям витамины не нужны, – уточнил специалист. – Мочегонные не нужны, потому что при локальных отеках, например, они противопоказаны".

Антибиотики же не следует принимать без назначения врача, утверждает телеведущий.

В стандартный набор любой домашней аптечки врач включил обычные обезболивающие, бинты и вату, а также средства для обеззараживания.

"Относительно здоровому человеку этого достаточно, – пояснил Мясников. – А если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, то надо адресно обратиться к специалисту".

Кроме того, необходимо следить за сроком годности лекарств. По его истечению они в лучшем случае будут бесполезны, а в худшем – могут навредить здоровью.