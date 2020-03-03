Группа Little Big поедет на Евровидение от России

Группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение в мае 2020 года. Об этом рассказали в эфире передачи "Время" на Первом канале.

Сообщается, что премьера песни, с которой группа будет участвовать на международном конкурсе, состоится в ближайшие дни.

"Главное – любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция – делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал – мы сделаем все, что в наших силах. А дальше будь что будет", – сказал Первому каналу вокалист группы Илья Прусикин.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. Группа Little Big была основана в 2013 году.