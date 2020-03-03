Группа Little Big поедет на Евровидение от России

Группа Little Big представит Россию на конкурсе Евровидение в мае 2020 года. Об этом рассказали в эфире передачи "Время" на Первом канале.
Сообщается, что премьера песни, с которой группа будет участвовать на международном конкурсе, состоится в ближайшие дни.
"Главное – любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция – делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на Евровидении, но раз выпал – мы сделаем все, что в наших силах. А дальше будь что будет", – сказал Первому каналу вокалист группы Илья Прусикин.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. Группа Little Big была основана в 2013 году.
Комментарии
Хуже приходько и самойловой уже не спеть, поэтому терять точно нечего. А для победы нужна сильная политика.
Если мы вернёмся к теме расстановки заглавных букв
на европейских туалетах, то обнаружим следующее:
мужество, но жеманность.
Надо сказать что у нас мужественные мужчины и мужественные
женщины. А если кто-то кое где у нас порой, то здесь
достаточно простой психологической коррекции, надо
объяснить человеку, что он не с той головой проводит
свои опыты. Опыты надо проводить с трезвой головой.