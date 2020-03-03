В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса

В столице России госпитализированы 24 человека, контактировавшие с москвичом, который ранее заболел коронавирусной инфекцией в Италии, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

По словам главы города, среди госпитализированных – шесть родственников и пять знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса, на котором москвич прилетел из Италии. Еще 83 человека помещены на домашний карантин.

Как передает издание "Интерфакс", симптомы болезни у госпитализированных полностью отсутствуют. Уточняется, что мужчина прилетел в Россию 23 февраля, а 2 марта пожаловался медикам на плохое самочувствие.

Как уже ранее сообщал аmic.ru, житель Москвы заразился коронавирусом Covid-19 в Италии. После возвращения в Россию он прожил в столице несколько дней и лишь только потом почувствовал явные признаки ОРВИ.