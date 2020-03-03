В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса

В столице России госпитализированы 24 человека, контактировавшие с москвичом, который ранее заболел коронавирусной инфекцией в Италии, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
По словам главы города, среди госпитализированных – шесть родственников и пять знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса, на котором москвич прилетел из Италии. Еще 83 человека помещены на домашний карантин.
Как передает издание "Интерфакс", симптомы болезни у госпитализированных полностью отсутствуют. Уточняется, что мужчина прилетел в Россию 23 февраля, а 2 марта пожаловался медикам на плохое самочувствие.
Как уже ранее сообщал аmic.ru, житель Москвы заразился коронавирусом Covid-19 в Италии. После возвращения в Россию он прожил в столице несколько дней и лишь только потом почувствовал явные признаки ОРВИ.
Комментарии
А как определили? Ведь в РФ нет тестов для определения именно этого типа вируса, может у него обычное ОРВИ?
3.03.2020 09:28
АБОРИГЕН
Есть в Новосибе
путин сказал все под контролем
3.03.2020 09:28
АБОРИГЕН Можно поинтересоваться Абориген, как Вы думаете какая смерть для вас более желательна? От такого вируса лежа в палате при близких или внезапная, ну там допустим сосуля упадет, ну или трактор переедет не видя вас из-за сугроба?
Ну что.... понеслась тАварищи!
А ща ещё на голосование сходим за солнцеликого тама пошОркаемси, почихаем... ух закружит....
А тесты на короновирус, есть только лаборатории в Новосибе...
и это для ВСЕХ 140 миллллллионоф граждан эРэФ.
....а ООН, в лице ВОЗ, говорит вчерась официально: готовьтесь к пандемии от 55 до 70% всех жителей земного шарика будут болеть...