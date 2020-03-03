Путин проверит чиновников на грамотность

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников к 15 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Новый документ будет предусматривать контроль за тем, чтобы должностные лица органов и различных организаций соблюдали нормы и правила современного русского литературного языка в тех сферах, в которых "использование государственного языка Российской Федерации является обязательным". Эта же инициатива затрагивает государственных и муниципальных служащих и граждан России.

Также президент поручил утвердить нормы современного русского литературного языка в рамках его использования в качестве государственного. Кабмин обязан утвердить список словарей русского языка и до 15 июня 2020 года создать комиссию по русскому языку для осуществления экспертизы словарей и справочников.