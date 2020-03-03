Цветы к 8 марта подорожают на 15%

В России спрогнозировали подорожание цветов к 8 марта до 15% по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия" со ссылкой на заявление представителя ассоциации "Теплицы России".

Так, стоит ожидать подорожание роз и хризантем. Эксперты связывают такое повышение цен с неблагоприятными погодными условиями в Южной Америке, откуда эти цветы и поставляются. Отмечается, что розница не будет повышать отпускные цены в таких же пропорциях, поскольку существует ограничение, связанное с покупательской способностью населения.

Рост цен на тюльпаны ожидают не такой стремительный – не более чем на 5%. Это связано с тем, что на рынке много цветов отечественных производителей и их стоимость осталась прежней.