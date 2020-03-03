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Цветы к 8 марта подорожают на 15%

, ИА "Амител"
Виноват плохой климат в Южной Америке
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России спрогнозировали подорожание цветов к 8 марта до 15% по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия" со ссылкой на заявление представителя ассоциации "Теплицы России".

Так, стоит ожидать подорожание роз и хризантем. Эксперты связывают такое повышение цен с неблагоприятными погодными условиями в Южной Америке, откуда эти цветы и поставляются. Отмечается, что розница не будет повышать отпускные цены в таких же пропорциях, поскольку существует ограничение, связанное с покупательской способностью населения.

Рост цен на тюльпаны ожидают не такой стремительный – не более чем на 5%. Это связано с тем, что на рынке много цветов отечественных производителей и их стоимость осталась прежней.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

3.03.2020 10:08
- гость -

виновата жадность и желание наживы, а климат это жалкое оправдание

3.03.2020 10:13
- гость -

А они дешевли когда нибуть к 8 марта. Давайте мороженое поднимать (бабе мороженое детям по конфете)

3.03.2020 10:20
- гость -

Просто не покупать у них вообще цветов, пусть останутся без наживы.

3.03.2020 10:21
- гость -

лучше нормальных продуктов в семью на эти деньги купить

3.03.2020 10:26
- гость -

Подари рыбке золото сбереги цветочные поля в Голландии и Америке и тюльпаны в местных теплица.

3.03.2020 10:36
- гость -

Цветы на 8 марта подорожают на 15% из-за 8 марта

3.03.2020 10:44
- гость -

Ну это ж как ёлки к Новому году - как продавцы объясняли поднятие цены - "Тайга выгорела в Красноярском крае", как будто они их там рубили!

3.03.2020 10:52
- гость -

Без разницы. Ничего дарить не собираюсь.

3.03.2020 11:15
- гость -

в барнауле веники подорожают минимум на 100%

3.03.2020 11:19
- гость -

15%? Не смешите! минимум 50.

3.03.2020 11:27
Filin

а яйца к Пасхе на 50% - даже ваноговать не надо

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