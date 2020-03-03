Цветы к 8 марта подорожают на 15%

В России спрогнозировали подорожание цветов к 8 марта до 15% по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия" со ссылкой на заявление представителя ассоциации "Теплицы России".
Так, стоит ожидать подорожание роз и хризантем. Эксперты связывают такое повышение цен с неблагоприятными погодными условиями в Южной Америке, откуда эти цветы и поставляются. Отмечается, что розница не будет повышать отпускные цены в таких же пропорциях, поскольку существует ограничение, связанное с покупательской способностью населения.
Рост цен на тюльпаны ожидают не такой стремительный – не более чем на 5%. Это связано с тем, что на рынке много цветов отечественных производителей и их стоимость осталась прежней.
Комментарии
виновата жадность и желание наживы, а климат это жалкое оправдание
А они дешевли когда нибуть к 8 марта. Давайте мороженое поднимать (бабе мороженое детям по конфете)
Просто не покупать у них вообще цветов, пусть останутся без наживы.
лучше нормальных продуктов в семью на эти деньги купить
Подари рыбке золото сбереги цветочные поля в Голландии и Америке и тюльпаны в местных теплица.
Цветы на 8 марта подорожают на 15% из-за 8 марта
Ну это ж как ёлки к Новому году - как продавцы объясняли поднятие цены - "Тайга выгорела в Красноярском крае", как будто они их там рубили!
Без разницы. Ничего дарить не собираюсь.
в барнауле веники подорожают минимум на 100%
15%? Не смешите! минимум 50.
а яйца к Пасхе на 50% - даже ваноговать не надо