В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией". Слова политика передают "Известия".
Как отмечает политик, введение такого налога закончится тем, что хозяева питомцев начнут выбрасывать их на улицу, чтобы просто не платить его. Как пояснил член Госдумы, подобная идея – провокация, и "такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают".
Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила обложить обязательными платами всех владельцев домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов. В ответ на это Бурматов посоветовал брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог.
Комментарии
А вот это зря. Люди издевающиеся над животными - должны платить налог.
""Такого в России никогда не будет"""
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Пока я президент............................
налог сами знаете куда уйдет
Прощупывают почву, ожидайте в скором времени налог на утилизацию гомна от кошек и собак, и обязательное чипирование оных.
На укус комаров и мошки налог ввести. Про погоду и воздух - уже оскомину набило
Надо ввести налог на чиновников за каждую бродячую собаку!!!
11:08
Горожанин
Прощупывают почву,
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А вот это было бы правильно.
На тараканов, пауков и клопов, исходить из размеров жилплощади.
В смысле? Владельцы животных их содержат, ухаживают - и они же должны содержать приюты???
собаки засрали всю мизюлинскую рощу, вот где поле для сбора налогов, штрафов или еще чего, но дальше это терпеть не возможно