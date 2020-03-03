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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

, ИА "Амител"
Такого в России никогда не будет
Фото: fotovmire.ru

Фото: fotovmire.ru

Координатор проекта "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией". Слова политика передают "Известия".

Как отмечает политик, введение такого налога закончится тем, что хозяева питомцев начнут выбрасывать их на улицу, чтобы просто не платить его. Как пояснил член Госдумы, подобная идея – провокация, и "такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают".

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила обложить обязательными платами всех владельцев домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов. В ответ на это Бурматов посоветовал брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

3.03.2020 10:26
- гость -

А вот это зря. Люди издевающиеся над животными - должны платить налог.

3.03.2020 10:31
Дядька

""Такого в России никогда не будет"""
______________

Пока я президент............................

3.03.2020 10:45
- гость -

налог сами знаете куда уйдет

3.03.2020 11:08
Горожанин

Прощупывают почву, ожидайте в скором времени налог на утилизацию гомна от кошек и собак, и обязательное чипирование оных.

3.03.2020 11:24
Filin

На укус комаров и мошки налог ввести. Про погоду и воздух - уже оскомину набило

3.03.2020 11:29
Иsтина

Надо ввести налог на чиновников за каждую бродячую собаку!!!

3.03.2020 11:32
- гость -

11:08
Горожанин
Прощупывают почву,
--
А вот это было бы правильно.

3.03.2020 11:56
- гость -

На тараканов, пауков и клопов, исходить из размеров жилплощади.

3.03.2020 12:06
Эээээ

В смысле? Владельцы животных их содержат, ухаживают - и они же должны содержать приюты???

3.03.2020 12:23
- гость -

собаки засрали всю мизюлинскую рощу, вот где поле для сбора налогов, штрафов или еще чего, но дальше это терпеть не возможно

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