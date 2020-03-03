В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией". Слова политика передают "Известия".

Как отмечает политик, введение такого налога закончится тем, что хозяева питомцев начнут выбрасывать их на улицу, чтобы просто не платить его. Как пояснил член Госдумы, подобная идея – провокация, и "такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают".

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила обложить обязательными платами всех владельцев домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов. В ответ на это Бурматов посоветовал брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог.