Малый, зато свой: где могут получить поддержку предприниматели Алтайского края

На очередном заседании экспертного совета НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" по рассмотрению заявок на поручительства для кредитующихся предприятий одобрение получили три проекта с общей суммой привлекаемого финансирования почти 50 миллионов рублей и общим объемом гарантийной поддержки в размере более 8 миллионов рублей.

Всего с начала текущего года общий объем одобренных к выдаче поручительств Алтайского фонда МСП составил 50,92 миллиона рублей, что позволит десяти региональным предприятиям получить кредит в размере 149,2 млн рублей.

Как и в 2019 году, наибольшим спросом у предпринимателей пользуются кредиты, предоставляемые в рамках федеральных льготных программ кредитования. Например, кредит программы субсидирования, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ в рамках постановления правительства РФ № 1528 с процентной ставкой не выше 5% годовых. Также популярны предложения программы льготного кредитования, субсидируемой Министерством экономического развития в рамках постановления правительства № 1764 от 30.12.2018 г., с процентной ставкой по кредитам не выше 8,5% годовых.

В частности, решением экспертного совета 28.02.2020 согласованы к выдаче под гарантии фонда кредитные ресурсы для главы КФХ Никулина А.Н., предпринимателя из Каменского района, осуществляющего деятельность в сфере растениеводства. На средства кредита, привлекаемого в рамках льготной программы субсидируемой Министерством сельского хозяйства РФ, предприниматель приобретает ряд дорогостоящей техники и оборудования – самоходный опрыскиватель John Deere M404, комбайн РСМ-142 Acros-585, посевной комплекс гибридного типа SH-10200 и прицепную сеялку с дисковым сошником с контролем высева "Вега-8".

Напомним, что с целью расширения возможностей региональных предприятий в привлечении заемного финансирования для развития бизнеса советом Алтайского фонда МСП в рамках реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", в январе текущего года принято решение о вводе дополнительной гарантийной программы "Развитие", предусматривающей гарантийную поддержку кредитующихся предприятий по беззалоговым и частично обеспеченным кредитам.

Объем предоставляемого в рамках данной программы обеспечения – до 3 миллионов рублей, но не более 50% от суммы привлекаемого кредита.

Гарантийной поддержкой в рамках данной программы могут воспользоваться предприятия, имеющие хорошее финансовое положение и совокупный объем действующих кредитных обязательства (с учетом привлекаемого по данной гарантийной программе) в размере не более 30% от общего объема выручки предприятия.

Подробные условия о возможностях привлечения гарантий фонда можно получить обратившись в центр "Мой бизнес".

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства

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