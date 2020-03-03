Коронавирус зафиксировали в 65 странах

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, на данный момент коронавирус зафиксирован в 65 странах мира. Отмечается, что за последние сутки опасную болезнь обнаружили еще в шести странах: в Исландии, Индонезии, Люксембурге, Доминиканской Республике, Чехии и Армении.

По последней информации, коронавирусом заразились 89 тысяч человек. За сутки выявлено 1804 инфицированных, при этом на КНР приходится только около 200 новых случаев.

Как уже писал аmic.ru, в материковой части Китая статистика заражений коронавирусом резко пошла на спад. Однако ВОЗ подняла уровень опасности до максимального на глобальном уровне.