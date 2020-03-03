Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену

Мэр Томска Иван Кляйн наградил знаком "Меценат города Томска" свою жену – генерального директора ОАО "Томское пиво" Галину Кляйн, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как пояснили в мэрии, звание "Меценат города Томска" вручается за многолетний вклад бизнес-структур в развитие региональной столицы, а победителей определяет специальная комиссия в зависимости от вклада и финансового участия. При этом ОАО "Томское пиво" ежегодно инвестирует средства в благоустройство и общественную жизнь города.
Отмечается, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом власти решили отказаться от проведения торжественной церемонии вручения наград, поэтому почетный знак жена мэра получила в ходе рабочего совещания.
Традиция награждать меценатов в Томске появилась в 2015 году.
Комментарии
ссанина...
Наш, русский! Молодец, вату не катает. 70 лет коммунятства из обезьяны чайку сделает.
Хорошо, что жена мэра инвестирует в общество, и хорошо, что муж это ценит!
Вклад в развитие - спаивание народа!!!! за это надо героя расии давать!
11:09
- гость -
Вклад в развитие - спаивание народа!!!!
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Зря вы российский народ за безвольный скот держите.
Знак был вручен дома за семейным ужином)))
Если дело действительно делается - не важно кем
"Если дело действительно делается - не важно кем"
вот это правильно!