Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену

Мэр Томска Иван Кляйн наградил знаком "Меценат города Томска" свою жену – генерального директора ОАО "Томское пиво" Галину Кляйн, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в мэрии, звание "Меценат города Томска" вручается за многолетний вклад бизнес-структур в развитие региональной столицы, а победителей определяет специальная комиссия в зависимости от вклада и финансового участия. При этом ОАО "Томское пиво" ежегодно инвестирует средства в благоустройство и общественную жизнь города.

Отмечается, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом власти решили отказаться от проведения торжественной церемонии вручения наград, поэтому почетный знак жена мэра получила в ходе рабочего совещания.

Традиция награждать меценатов в Томске появилась в 2015 году.