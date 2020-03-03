Три человека погибли во время пожара в Новоалтайске

Три человека погибли во время ночного пожара в Новоалтайске, сообщают в МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что накануне поздно вечером в одном из частных домов по улице Тимирязева произошел пожар. К моменту прибытия спасателей открытым огнем уже горела кровля дома. Как сообщили в МЧС, возгорание обнаружили поздно и пламя успело распространиться по значительной площади здания.

В устранении возгорания участвовало шесть единиц техники, в том числе четыре автоцистерны, и 21 человек личного состава. Также на месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы. Площадь пожара сотрудники МЧС оценили в 80 квадратных метров, на его ликвидацию ушло примерно полчаса. Обнаружены трое погибших.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают представители Следственного управления и пожарной лаборатории. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.