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Пенсионная реформа помогла сэкономить 21,5 миллиарда рублей в 2019 году

, ИА "Амител"
В 2020-м экономия может приблизиться к 50 миллиардам
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

В 2019 году благодаря повышению пенсионного возраста России удалось сэкономить 21,5 миллиарда рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства.

Как отмечают специалисты, изначально ожидалось, что значительный результат от пенсионной реформы проявится только по итогам 2020 года. Однако уже в этом году экономия может приблизиться к 50 миллиардам рублей. Отметим, что годом ранее количество получателей пенсии по старости сократилась более чем на 1%.

В Счетной палате отметили, что уменьшение численности граждан пенсионного возраста не является экономией, так как бюджет уже формировался с учетом этого фактора. Но фактически это имеет место, поскольку расходы на выплаты снижаются. Самый большой эффект от пенсионной реформы эксперты ожидают после 2024 года.  

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

3.03.2020 11:33
АБОРИГЕН

Сечину через налоги подарят почти 300 млрд рублей в этом году. Где логика?!

3.03.2020 11:38
- гость -

Логика в том, что господствующий класс - капиталисты, а Сечин является представителем этого класса.

3.03.2020 11:39
- гость -

Всегда думалось, что государство это мы... Но теперь наконец то проснилось в голове , что государство - это экономика, финансы, рейтинги! Ничего личного..

3.03.2020 11:39
- гость -

И куда сэкономленное? Дороги ремонтировать после зимы?

3.03.2020 11:40
- гость -

А вернее сказать;- "К 2024, планируется 98% экономия, фонда ПФР!"
Всегда говорил, что идеальный гражданин России, это: "Родился (желательно за счет родителей); отучился школа, ВУЗ (за свой или родителей счет); отработал (платя налоги и отчисления в доход государства) и умер"
Вот портрет идеального гражданина в глазах "чинушь"!

3.03.2020 11:40
Дядька

Это достижение, или геноцид?

3.03.2020 11:41
- гость -


3.03.2020 11:39
- гость -
размечтались, а Сирии кто помогать будет?

3.03.2020 11:42
- гость -

Мрази

3.03.2020 11:46
АБОРИГЕН

3.03.2020 11:38
- гость -
Это не капиталисты, а воры. Хватит уже этих левацкий фантазий.

3.03.2020 11:47
- гость -

на самом то деле в рамках страны это даже меньше чем копейки. Стоило ли оно того ?

3.03.2020 11:51
- гость -

Фу.

3.03.2020 11:51
гость

А сколько откатится на гос.закупках и нац.проектах в карманы "честных" чиновников, одному Богу известно.

3.03.2020 11:52
обезьяна

* * * * * *

3.03.2020 11:53
- гость -

господствующий класс - капиталисты, а Сечин является представителем этого класса.
--
А Сечин чей друг? Кем был Сечин до 2000 года?

3.03.2020 11:53
- гость -

3.03.2020 11:46
АБОРИГЕН
Капиталисты и есть воры. И хватит уже ваших правацких фантазий.

3.03.2020 11:56
- гость -

т.е. 50 млрд, пойдут ворью в карманы? или может мы жить от этого лучше станем? при текущей ситуации в стране, возраст нужно делать 47ж и 51м, иначе до пенсии скоро 80% просто доживать не будет.

3.03.2020 11:59
- гость -

При помощи пенсионной реформы не сэкономили, а ограбили людей! Пора уже называть вещи своими именами!

3.03.2020 11:59
- гость -

Почему-то, когда вы говорите "это левацкие фантазии, это не капиталисты, а воры - настоящие капиталисты хорошие", то потом меняете этих "воров" на других "капиталистов" - и все остается как раньше.
То есть ваша теория и ваш метод не верны и не работают.
А мы левацки говорим "все капиталисты - воры, давайте уберем всех капиталистов и всё изменится".
И у нас есть рабочая теория и рабочий (научный) метод.

Но вы, конечно, можете продолжать оставаться в плену своих иллюзий и думать, что это с "этой" страной что-то не так. И с "этой". И с "той". И ещё с "вот этой" тоже почему-то.

3.03.2020 11:59
АБОРИГЕН

Капиталисты это Генри Форд, Илон Маск, Билл Гейтс и прочие, а это отребье - ворьё. Так что успокойся уже мой недалёкий друг-левак.

3.03.2020 11:59
- гость -

На "сэконмленное" поднимут пенсии чиновникам.
Еще и не хватит.

3.03.2020 12:00
- гость -

11:53
Упокойтесь, краснопузый даишевец. Возьмите пивка, прогуляйтесь до Зиккурата на Красной Площади, отщипните от вашего сушеного Идола кусочек и заточите с пивком.

3.03.2020 12:01
- гость -


3.03.2020 11:56
- гость -
Чем меньше народа доживет до пенсии, тем больше "государственные люди" по себе растащат денег

3.03.2020 12:02
гость

Пенсионная реформа помогла сэкономить 21,5 миллиарда рублей в 2019 году

А на счета россияне положили 8 триллионов рублей, из них пара триллионов стопудово наворованные. Если бы с это пары триллионов взяли бы 21,5 миллиарда даже воры бы не обиделись, потому что не сильно бы это заметили. Но зато вся страна была бы довольна, пенсионный возраст бы не повышался. Овчинка выделки походу не стоила

3.03.2020 12:07
- гость -


3.03.2020 12:02
гость
Ну почему же не стоила? Все "сэкономленное" пошло в карманы "сэкономивших". Реформаторы не о людях заботились, их волновало, как отобрать у население их пенсионные накопления и распределить между собой любимых!

3.03.2020 12:08
- гость -

Пока у власти "единая россия", народ будет нищать, а власть держащие - богатеть!

3.03.2020 12:11
- гость -

И у нас есть рабочая теория и рабочий (научный) метод.
--
Можно подробней?

3.03.2020 12:23
гость

Было сообщение, за 2019 год поголовье пенсионеров сократилось на триста тысяч, когда это реформа выйдет задуманные параметры, то численность поголовья сократится в два, три раза, а может и больше. Не многие до живут до финиша трудовой "славы", ловя птицу счастья на двух и более работ, корячась по Вахтам, а то рабами на хозяев земли русской. Доживут до пенсии типа путиных, которые до обеда в тренажерных залах, потом в бассейнах километр, эскортом в лимузине на работу., наврал три короба и на дачу....

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