Пенсионная реформа помогла сэкономить 21,5 миллиарда рублей в 2019 году

В 2019 году благодаря повышению пенсионного возраста России удалось сэкономить 21,5 миллиарда рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства.

Как отмечают специалисты, изначально ожидалось, что значительный результат от пенсионной реформы проявится только по итогам 2020 года. Однако уже в этом году экономия может приблизиться к 50 миллиардам рублей. Отметим, что годом ранее количество получателей пенсии по старости сократилась более чем на 1%.

В Счетной палате отметили, что уменьшение численности граждан пенсионного возраста не является экономией, так как бюджет уже формировался с учетом этого фактора. Но фактически это имеет место, поскольку расходы на выплаты снижаются. Самый большой эффект от пенсионной реформы эксперты ожидают после 2024 года.