Жителя Оренбургской области подозревают в сбыте наркотиков в Барнауле

Сотрудники полиции в Барнауле задержали 31-летнего жителя Оренбургской области, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечают в ведомстве, мужчина был задержан полицейскими в момент сбыта наркотиков. Во время обыска стражи порядка обнаружили пакеты с веществом синтетического происхождения, электронные весы и упаковочный материал. Всего было изъято 147,28 грамма наркотика.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере".