Москалькова рассказала, что волнует россиян сильнее всего

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, какие вопросы волнуют россиян больше всего, сообщает "АиФ".

Как отметила Москалькова, чаще всего россиян беспокоят проблемы в социальной сфере – это жилье, зарплата и медицина. Причем только 11% всех обращений касаются именно жилищных вопросов.

Второй по популярности группой жалоб стали уголовные вопросы. Только в 2019 году более 12 тысяч человек, которые стали фигурантами уголовного дела или жертвами преступления, обратились за помощью.

По словам Москальковой, в 2019 году в аппарат омбудсмена поступило более 38 тысяч обращений. При этом она подчеркивает, что нередко за одной жалобой стоит много людей – например, коллектив предприятия или жители населенного пункта.

В 2019 году органам удалось помочь порядка 460 тысячам человек.