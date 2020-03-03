Солист Little Big рассказал о песне для Евровидения

Группа Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении в Роттердаме в мае этого года, исполнит на конкурсе веселый трек "с бразильским оттенком", сообщил вокалист Илья Прусикин в интервью ТАСС.
"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", – отметил лидер группы.
Также Прусикин сообщил, что коллектив чувствует огромный груз ответственности.
"Потому что это представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом", – сказал певец.
Как уже сообщал аmic.ru, премьера песни для конкурса состоится в ближайшие дни. Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. Группа Little Big была основана в 2013 году в городе Санкт-Петербурге.
Комментарии
Какие одухотворенные лица, чувствуется наличие недюжинного интеллекта, особенно это заметно у организма с крашеными губами. достойные представители!!!
А что переживать одухотворенность, они же понятно куда едут.
Какие одухотворенные лица, чувствуется наличие недюжинного интеллекта, особенно это заметно у организма с крашеными губами. достойные представители!!!
Свою фотку покажи, Гегель мамкин!