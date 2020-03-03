Лучших спортсменов и тренеров Алтайского края наградят 3 марта

Торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров Алтайского края состоится в региональном правительстве сегодня, 3 марта.

Главный приз – "Олимпийская доблесть Алтайского края" – вручат барнаульскому легкоатлету Сергею Шубенкову. Напомним, в прошлом году он завоевал серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами.

Всего наградят около сотни спортсменов в различных номинациях. Кроме того, 40 лучших детских тренеров региона получат премии по 50 тысяч рублей.

Церемония начнется в 15:00 в большом зале правительства Алтайского края.