Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса

Губернатор Виктор Томенко провел совещание по предупреждению распространения коронавируса на территории Алтайского края.
По словам главы регионального Роспотребнадзора Ирины Пащенко, меднаблюдение за людьми, прибывшими из неблагополучных по заболеваемости государств, начали с 26 января. Всего на контроле находилось 177 человек. У 148 из них инфекции не обнаружено. За 29 продолжают следить врачи. Среди них один гражданин КНР, остальные – россияне. Семеро прибыли из КНДР и один – из Италии, сообщается на официальном сайте региона.
По словам губернатора, в Алтайском крае идет системная межведомственная работа по предупреждению распространения коронавируса. В регионе есть необходимые тест-системы для выявления заболевших, сформирован запас необходимых лекарственных препаратов и средств защиты.
Как уже сообщал amic.ru, в Москве ранее госпитализировали 24 человека, контактировавших с москвичом, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию. Житель столицы заразился Covid-19 в Италии. После возвращения в Россию он прожил в Москве несколько дней и лишь затем почувствовал явные признаки ОРВИ.
Комментарии
Вся эта шумиха с вирусом создана штатами для того, чтобы вытряхнуть с других государств все резервы, которые мы копим для них, чтобы их пузырь жил спокойно.
Живем на 40 баксов с нефти, а все что выше отдаем им.....не строим собственную промышленность не развиваемся...и Россия тут впереди планеты всей, наш резерв самый крупный, превышает положенную амерами норму.
и вот этим гордится наш Кудрин, ура ему. И нашим головам в думе тоже ура.
- гость -
Вся эта шумиха с вирусом создана штатами
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гость, ты НОДовец под предводительством Жени Федорова?
3.03.2020 13:02
гость
нет, я не знаю кто это.
Это мои выводы.
Во всём виноват Обама! Куплю шкуру обамы!
Живем на 40 баксов с нефти, а все что выше отдаем им.....не строим собственную промышленность не развиваемся...и Россия тут впереди планеты всей, наш резерв самый крупный, превышает положенную амерами норму.
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Какой резерв то? Вы под веществами? Зачем вы отдаёте им всё, что выше 40? Вы наркоманы?