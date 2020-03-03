Широкая, русская, твоя: фотоотчет Масленицы от Русского Радио Барнаул и Парка спорта

В минувшее воскресенье, 1 марта, Барнаул проводил зиму и широко отметил Масленицу. "Русское Радио Барнаул" и Парк спорта Смертина организовали для горожан шумный и по-настоящему народный праздник, который посетили более пяти тысяч человек.

Гости мероприятия участвовали в самых разных развлечениях – состязаниях на ловкость, силу и смекалку – и выигрывали призы от "Русского Радио" и спонсоров праздника. Бой подушками на бревне, перетягивание машины, беспроигрышные шашки, метание валенка, викторины, мастер-классы и еще много интересного было, пожалуй, на "Самой русской Масленице". Ведущие зарядили гостей прекрасным настроением, а ведущий от "Русского Радио Барнаул" Максим Конаков порадовал своих поклонников шутками, конкурсами и подарками. А самое вкусное на празднике – это, конечно, блины и другие угощения. Никто не ушел голодным: фудзона работала беспрерывно.