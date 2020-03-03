Новая полицейская бронемашина создается в России

В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, которую покажут на форуме "Армия-2020" c 23 по 29 августа, передает РИА "Новости".

Новый автомобиль будет укомплектован элементами бронированной машины "Атлет". Основными достоинствами нового авто станет грузоподъемность до 1,6 тонны, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил, а также повышенная противоминная и баллистическая стойкость. Добавляется, что новый бронеавтомобиль также будет оборудован антитравматическими сиденьями для членов экипажа, а его вместительность составит до восьми человек в боевой экипировке.

Два опытных образца успешно прошли предварительные испытания. Госиспытания планируют начать уже в мае 2020 года.