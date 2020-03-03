Новая полицейская бронемашина создается в России

В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, которую покажут на форуме "Армия-2020" c 23 по 29 августа, передает РИА "Новости".
Новый автомобиль будет укомплектован элементами бронированной машины "Атлет". Основными достоинствами нового авто станет грузоподъемность до 1,6 тонны, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил, а также повышенная противоминная и баллистическая стойкость. Добавляется, что новый бронеавтомобиль также будет оборудован антитравматическими сиденьями для членов экипажа, а его вместительность составит до восьми человек в боевой экипировке.
Два опытных образца успешно прошли предварительные испытания. Госиспытания планируют начать уже в мае 2020 года.
Комментарии
Дожили, с народом воевать?
Это с кем воевать собрались? С народом?
Судя по всему и огнемёт поставят.
Полиция, которая должна защищать народ, по факту защищается от народа.... смешно!
Огнём и Мечом. Раньше лозунг был - "Служа закону - служу народу", а теперь "Служу России, служу Закону".
Ну теперь точно, нужно голосовать.
20 лет жду роста экономики, в итоги получился бронированный бобон "передача очевидное не вероятное"