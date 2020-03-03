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Житель села в Алтайском крае пожаловался на вывоз мусора

, ИА "Амител"
По слова мужчины, отходы не вывозят уже месяц
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Житель села Налобиха Косихинского района пожаловался на то, что мусор с территории рядом с его домом не вывозят уже в течение месяца. Об этом он написал в паблике Barnaul 22 в социальной сети "В Контакте".

По словам мужчины, в кучу скидывают также кости и трупы животных, перья, которые залетают потом и во дворы местных жителей.

При этом место, в которое сельчане сбрасывают мусор, – официальное, там даже есть табличка. А вот контейнера нет.

По словам автора жалобы, мусор не вывозили уже месяц. Виной тому обильные снегопады.

Как уже сообщал amic.ru, задолженность населения за вывоз мусора в Алтайском крае составляет 250 млн рублей. Власти опасаются, что долг может привести к разорению некоторых операторов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.03.2020 13:59
- гость -

Это Россия детка.

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