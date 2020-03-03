Аналог "Одноклассников" для учителей и школьников запустят в Алтайском крае

Первую в России социальная сеть для учителей, родителей и учеников запустят с 1 апреля в Алтайском крае. Проект будет называться "Образование 22", об этом журналистам сообщил глава Минобрнауки региона Максим Костенко.

По его словам, в аналоге "Одноклассников" можно будет задать вопросы лично министру. Сейчас идет процесс бета-тестирования проекта. Его разработал Алтайский краевой информационно-аналитический центр.

"Это с нуля созданное мобильное приложение. Его можно будет скачать с Play Market и App Store уже 1 апреля", – сказал министр.

Как пояснил директор информационно-аналитического центра Михаил Рязанов, социальная сеть "Образование 22" – это один из сервисов, где мы объединим все проекты и попробуем родителей и учителей запустить в единое проверенное интернет-пространство.

"Как в любой соцсети, есть новостная лента как агрегация нужной и интересной информации, есть возможность общаться, задавать острые вопросы, в том числе и министру образования Максиму Костенко", – отметил он.

В "Образовании 22" есть набор сервисов, которые позволят общаться между собой как в обычном мессенджере. Будут отдельные группы для родителей, учеников, а также учителей. Внутри этой соцсети можно будет решать любые вопросы. Также на платформе будут быстрые ссылки, по которым можно перейти на важные сайты, связанные с образованием. Например, "Сетевой край", центр психолого-педагогической помощи. Запланирована в "Образовании 22" и новостная лента. Что там будет – непонятно.

Как рассказал Максим Костенко, аналога такой социальной сети в других регионах России нет. Разработчики обещают, что ресурс будет полезен не только для учащихся средней школы, но и для абитуриентов – им предоставят систематизированную информацию по всем вузам и учреждениям среднего образования края.