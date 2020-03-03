Аналог "Одноклассников" для учителей и школьников запустят в Алтайском крае

Первую в России социальная сеть для учителей, родителей и учеников запустят с 1 апреля в Алтайском крае. Проект будет называться "Образование 22", об этом журналистам сообщил глава Минобрнауки региона Максим Костенко.
По его словам, в аналоге "Одноклассников" можно будет задать вопросы лично министру. Сейчас идет процесс бета-тестирования проекта. Его разработал Алтайский краевой информационно-аналитический центр.
"Это с нуля созданное мобильное приложение. Его можно будет скачать с Play Market и App Store уже 1 апреля", – сказал министр.
Как пояснил директор информационно-аналитического центра Михаил Рязанов, социальная сеть "Образование 22" – это один из сервисов, где мы объединим все проекты и попробуем родителей и учителей запустить в единое проверенное интернет-пространство.
"Как в любой соцсети, есть новостная лента как агрегация нужной и интересной информации, есть возможность общаться, задавать острые вопросы, в том числе и министру образования Максиму Костенко", – отметил он.
В "Образовании 22" есть набор сервисов, которые позволят общаться между собой как в обычном мессенджере. Будут отдельные группы для родителей, учеников, а также учителей. Внутри этой соцсети можно будет решать любые вопросы. Также на платформе будут быстрые ссылки, по которым можно перейти на важные сайты, связанные с образованием. Например, "Сетевой край", центр психолого-педагогической помощи. Запланирована в "Образовании 22" и новостная лента. Что там будет – непонятно.
Как рассказал Максим Костенко, аналога такой социальной сети в других регионах России нет. Разработчики обещают, что ресурс будет полезен не только для учащихся средней школы, но и для абитуриентов – им предоставят систематизированную информацию по всем вузам и учреждениям среднего образования края.
Комментарии
И сколько миллионов бюджетных денег наш чудо-министр вбухал в это никому не нужное изобретение? Про вопросы министру - это отдельная ржака! Он эту фишку везде впендюривает и сам вопросы придумывает, дурацкие, вроде: а вы не знаете, господин министр, где бы мне прочитать вот эту статью? А на серьезные вопросы, если кто-то наивный рискнет ему задать таковые, он не отвечает: посмотрите его фейсбук - там один-единственный вопрос про школу, и тот с декабря висит без ответа. Потому что - нечего сказать!
Еще одна никому нахрен не нужна поделка, в которую влили деньги.
Опять под раздачу попали бедные учителя!!!
Почему бы не сделать сайт по работе коммунальных служб, работе общественного транспорта и т. д? Думаю,это было бы гораздо интереснее и нужнее.
Сами пишут,что катастрофически не хватает учителей,что через 10 лет некому будет работать в школе и тут же запускают очередную глупость. Это просто будет очередная брехушка-сплетница для недовольных учителей и родителей.
А выпускникам вузов надо хорошо подумать,прежде,чем идти в школу. Теперь все начнут обсуждать,кто как объясняет урок,кто говорит тихо из учителей,кто говорит громко,кто добрый,а кто злой,кто много задает ,кто мало,начнут сравнивать со старой школой.
Этот проект-начало конца!
Очередной виток разрушения всего советского под брендом "цифровизация". 30 лет гробят, все уничтожить не могут...