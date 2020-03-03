Россиянки рассказали, какие подарки они ждут на 8 Марта

Россиянки рассказали, чтобы они хотели получить от своих мужчин на 8 Марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса для размещения объявлений "Авито".

Самым ожидаемым вариантом стали украшения – за эту категорию проголосовал 41% женщин. Косметику и духи ожидают получить 40% опрошенных дам. При этом каждая третья мечтает о подарочном сертификате, а каждая четвертая – о туристической путевке. Наименьшую заинтересованность респондентки проявили к гаджетам – за эту категорию проголосовали только 16%.

Отмечается, что примерно аналогичные результаты указали и мужчины в опросе о том, что они собираются дарить. Так, 43% мужчин для этих целей выбрали косметику и парфюмерию, 26% – украшения, а 22% – подарочные сертификаты. 10% мужчин планируют подарить бытовую технику, гаджеты, одежду, обувь или посуду, а 6% – книгу. Наименее популярными категориями подарков стали алкоголь и туристическая поездка или животное – 6% и 4% соответственно.

Отмечается, что треть россиян готовы потратить на подарок от одной до трех тысяч рублей, еще четверть – от трех до пяти тысяч, каждый десятый – от пяти до десяти, а 18% мужчин не намерены покупать вещь дороже одной тысячи.