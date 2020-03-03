Барнаульский вратарь подписал контракт с ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" подписал соглашение с 19-летним вратарем Максимом Едапиным. За тюменцев новичок будет выступать под 95-м номером. Команде голкипер достался на правах свободного агента.

Едапин является воспитанником барнаульских СДЮШОР "Полимер" и "Алтай". В октябре 2012 года перешел в ДЮСШ ЦСКА. Осенью 2017 года дебютировал в Юношеской лиге УЕФА в матчах против сверстников из швейцарского "Базеля", осенью 2018 сыграл против чешской "Виктории" и мадридского "Реала".

Зимой 2019 на правах аренды перешел в красноярский "Енисей", где и дебютировал в Премьер-лиге. Единственный пока матч в элите российского футбола Едапин провел 26 мая 2019 года против "Зенита" из Санкт-Петербурга, выйдя на замену на 76-й минуте.

ФК "Тюмень" сейчас играет в ПФЛ в зоне "Урал-Приволжье". После 17 туров команда идет на 10-м месте из 12-ти.