Если вирус атакует: лайфхаки для профилактики ОРВИ

Весной просыпаются вирусы. С каждым днем все больше и больше людей заболевают ОРВИ. Что нужно делать, чтобы не заразиться? Есть несколько проверенных правил, о которых мы вам и расскажем.

1. Избегайте скопления людей.

Это не значит, что нужно превращаться в отшельника. Просто по возможности планируйте свои дела таким образом, чтобы избегать часа пик в общественных местах. Вирусы сильнее распространяются в людном помещении, где жарко и нет доступа свежего воздуха.

2. Контролируйте свои прикосновения.

Если вы все-таки попали в толпу, постарайтесь не трогать руками нос, губы, глаза. Эти части тела – "входные ворота" для вирусов и бактерий. В идеале нужно иметь при себе специальную мазь, которая защищает слизистую от бактерий.

4. Носите свое.

Общественные источники воды – прекрасная среда для размножения болезнетворных бактерий, особенно в школе или в детском саду. Питьевой фонтанчик, чайник или "стаканчик один на всех" (и такое бывает), из которого попил больной, крайне опасны.

Поэтому берите с собой и давайте ребенку в школу или детский сад бутылочку воды "Легенда жизни". Так вы можете быть на 100% уверены, что в воде нет вирусов и микробов.

Кстати, вода "Легенда жизни" в персональной бутылочке не только безопасна для детей с рождения, но и полезна: в ней есть полезные макро- и микроэлементы, необходимые для здоровья ребенка. Такую бутылочку удобно класть в ранец благодаря компактному размеру, а специальная крышка защитит от проливаний.

5. Не поддавайтесь панике.

Постоянные тревога и стресс приводят к повышению уровня гормона кортизола, которое сказывается на физическом самочувствии. Болезни приходят и уходят, ваш иммунитет тренируется, отражая атаки вирусов, и становится сильнее. Нужно ему лишь чуточку помочь. Пейте больше полезной воды и будьте здоровы!

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