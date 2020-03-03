Жители поселка в Алтайском крае отрезаны от внешнего мира

Жители поселка Смирновского Хабарского района остаются отрезанными от внешнего мира. Об этом люди написали в обращении в редакцию газеты "Вестник целины".
По словам местных жителей, после снегопадов поселковая дорога оказалась забита снегом. Ситуацию усугубила оттепель: снег осел, уплотнился и покрылся ледяной коркой.
В минувшие выходные службы, которые отвечают за содержание непосредственно дороги к поселку, очистили ее. Однако в самом населенном пункте дорога остается нечищеной. По словам местных властей, на это нет ни денег, ни техники. При этом сельсовет уже задолжал приличную сумму за расчистку после январских метелей.
Комментарии
21 век. Нет техники. В 20 веке были К 700 с установкой отвала на задний навес. При уборке снега машинист двигался задним ходом поворачивая голову на 180 градусов. Наших избранников усадить на заседаниях спиной к трибуне и повернув голову на 180 градусов может вникнуть в проблемы.