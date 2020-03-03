Жители поселка в Алтайском крае отрезаны от внешнего мира

Жители поселка Смирновского Хабарского района остаются отрезанными от внешнего мира. Об этом люди написали в обращении в редакцию газеты "Вестник целины".

По словам местных жителей, после снегопадов поселковая дорога оказалась забита снегом. Ситуацию усугубила оттепель: снег осел, уплотнился и покрылся ледяной коркой.

В минувшие выходные службы, которые отвечают за содержание непосредственно дороги к поселку, очистили ее. Однако в самом населенном пункте дорога остается нечищеной. По словам местных властей, на это нет ни денег, ни техники. При этом сельсовет уже задолжал приличную сумму за расчистку после январских метелей.