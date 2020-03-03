У папы римского не обнаружили коронавирус

Папа римский Франциск не болен коронавирусом, сообщает издание Reuters.

Отмечается, что понтифик прошел тест на наличие коронавирусной инфекции, его результаты оказались отрицательными.

Как уже сообщал аmic.ru, в конце февраля понтифик не принял участия в запланированной литургии из-за недомогания. Многие связали плохое самочувствие Франциска с эпидемией коронавируса в Италии. В последнее время папа римский провел много публичных мероприятий, активно взаимодействуя с присутствующими.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч человек, а число погибших уже достигло 3117. Во вторник, 3 марта, стало известно о том, что болезнь зафиксирована в 65 странах.