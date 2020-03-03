Алтайский центр поддержки экспорта занял вторую строчку в рейтинге лучших в России

Российский экспортный центр проанализировал работу центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в субъектах Федерации и составил их рейтинг по итогам работы в 2019 году. При расчете учитывались охват поддержки экспорта в регионе; количество "историй успеха" благодаря поддержке ЦПЭ; количество новых экспортеров; объемы экспортных поставок и их география, а также другие факторы.

Первые пять мест заняли центры поддержки экспорта следующих регионов: Московская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Кировская область, Иркутская область.

Центром поддержки экспорта Алтайского края в 2019 году оказано около 1400 услуг предпринимателям. Экспортное государственное сопровождение получили около 600 субъектов малого и среднего бизнеса, при этом при сопровождении сотрудников центра алтайские предприниматели заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму 13,5 млрд рублей.

Экспортное направление в краевом Фонде МСП – одно из приоритетных, несколько лет подряд профильный центр занимает лидирующие позиции в рейтинге РЭЦ. С начала года сотрудники центра уже организовали участие алтайских предпринимателей в трех международных выставках и двух бизнес-миссиях. В арсенале центра сегодня такие востребованные услуги, как сертификация продукции предприятий для вывода на международный рынок, переводы и адаптация сайтов, сопровождение экспортных контрактов и обучение сотрудников компаний ведению ВЭД и пр.

При содействии центров поддержки экспорта в российских регионах более 3 800 малых и средних компаний заключили экспортные контракты.

Алтайский фонд МСП

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