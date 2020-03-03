Заведующая детсадом в Бийске получила условный срок за хищение денег из бюджета

Бийский городской суд вынес приговор в отношении заведующей детским садом, которая фиктивно трудоустроила дочь своей знакомой, чтобы получить доступ к бюджетным деньгам, сообщают на сайте краевой прокуратуры.
Зарплата фиктивно трудоустроенной горожанки перечислялась на банковскую карту, которая находилась в пользовании заведующей. Этими деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению.
Так, с февраля 2017 по май 2019 года злоумышленница похитила более 250 тысяч рублей из бюджета. Отмечается, что на момент рассмотрения уголовного дела в суде подсудимая возместила большую часть причиненного материального ущерба, а свою вину признала в полном объеме.
Женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальных учреждениях образования, сроком на один год.
Комментарии
Интересно получается, украл деньги, а тебе условный срок и как с гуся вода.
Уголовная ответственность где ? По этим деяниям она и есть, только суд то у нас гуманный, за миллиардные хищения - нет наказания, а за пачку масла и т.д. реальный уголовный срок.
Это всё конечно интересно, но тут такой момент, вчера было день рождения бывшего первого и последнего президента СССР Горбачева, в новостной ленте ни слова? Что скажете? Уважаемая редакция? Прямое указание с верху?