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Заведующая детсадом в Бийске получила условный срок за хищение денег из бюджета

, ИА "Амител"
Она украла более 250 тысяч рублей
Фото: ivbg.ru

Фото: ivbg.ru

Бийский городской суд вынес приговор в отношении заведующей детским садом, которая фиктивно трудоустроила дочь своей знакомой, чтобы получить доступ к бюджетным деньгам, сообщают на сайте краевой прокуратуры.

Зарплата фиктивно трудоустроенной горожанки перечислялась на банковскую карту, которая находилась в пользовании заведующей. Этими деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению.

Так, с февраля 2017 по май 2019 года злоумышленница похитила более 250 тысяч рублей из бюджета. Отмечается, что на момент рассмотрения уголовного дела в суде подсудимая возместила большую часть причиненного материального ущерба, а свою вину признала в полном объеме.

Женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальных учреждениях образования, сроком на один год.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

3.03.2020 16:41
гость

Интересно получается, украл деньги, а тебе условный срок и как с гуся вода.
Уголовная ответственность где ? По этим деяниям она и есть, только суд то у нас гуманный, за миллиардные хищения - нет наказания, а за пачку масла и т.д. реальный уголовный срок.

3.03.2020 16:43
АБОРИГЕН

Это всё конечно интересно, но тут такой момент, вчера было день рождения бывшего первого и последнего президента СССР Горбачева, в новостной ленте ни слова? Что скажете? Уважаемая редакция? Прямое указание с верху?

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