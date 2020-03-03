Барнаульский поселок Затон начинают готовить к паводку

Отсыпка низменных мест песком и глиной в Затоне стартует уже в марте. Об этом рассказал глава администрации Центрального района Максим Сабына, сообщает пресс-центр мэрии.
По словам Сабыны, такие работы ведутся с 2017 года. Это позволило поднять критический уровень подтопления с 540 см до 560 см. В марте-апреле этого года продолжатся работы по отсыпке низменных участков по улице Кольцова и проезду Кольцова, начатые в предыдущие годы.
Также в микрорайоне определили места сбора населения для эвакуации. Это ул. Озерная, 63а, ул. Водников, 1а и 11. Обозначили и места эвакуации для домашнего скота. Это здание бывшей пекарни на ул. Якорной, 8, а также ул. Матросская, 94, Водников, 1а.
Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что нужно предусмотреть все варианты развития событий и максимально подготовить ресурсы для обеспечения безопасности населения.
Комментарии
Ну , во первых- это не поселок, а микрорайон в центральном районе города Барнаула.
А во вторых- хотелось бы посмотреть на отсыпанные территории по ул Кольцова.
Ну и в третьих- для какой цели сыпали дамбу на въезде в Затон ( на фото) . коль вода заходит с другой стороны?