Барнаульский поселок Затон начинают готовить к паводку

Отсыпка низменных мест песком и глиной в Затоне стартует уже в марте. Об этом рассказал глава администрации Центрального района Максим Сабына, сообщает пресс-центр мэрии.

По словам Сабыны, такие работы ведутся с 2017 года. Это позволило поднять критический уровень подтопления с 540 см до 560 см. В марте-апреле этого года продолжатся работы по отсыпке низменных участков по улице Кольцова и проезду Кольцова, начатые в предыдущие годы.

Также в микрорайоне определили места сбора населения для эвакуации. Это ул. Озерная, 63а, ул. Водников, 1а и 11. Обозначили и места эвакуации для домашнего скота. Это здание бывшей пекарни на ул. Якорной, 8, а также ул. Матросская, 94, Водников, 1а.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что нужно предусмотреть все варианты развития событий и максимально подготовить ресурсы для обеспечения безопасности населения.