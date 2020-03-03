АлтГТУ поможет промышленникам внедрить новые цифровые технологии в производство

Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Алтайского края, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, Алтайский государственный технический университет, АО "СофтЛайн Трейд", ООО "Диджитал Бизнес Адаптейшн" и АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго".

В рамках этого соглашения продолжится внедрение решений, направленных на цифровое развитие строительства, энергетики, транспорта, городского хозяйства Алтайского края.

Умные системы

Партнеры планируют внедрять умные системы, цифровые технологии и развивать кибербезопасность во всех сферах городского хозяйства региона.

Речь идет о внедрении информационных систем в строительство и эксплуатацию строящихся объектов, создании интеллектуальных систем контроля качества работы предприятий пассажирского автомобильного транспорта, автоматизированного управления дорожным движением и парковками, внедрение систем информирования участников дорожного движения в режиме реального времени о чрезвычайных ситуациях, метеорологической обстановке, в том числе с использованием мобильной связи и многом другом.

Вести подготовку уникальных специалистов и повышать квалификацию действующих "айтишников" поручено Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова.

"Успех любого предприятия, его цифровизация напрямую зависит от специалистов, которых готовит только АлтГТУ. Кроме того, наш университет является непосредственным участником и разработчиком информационных технологий, которые активно внедряются в работу организаций. У вуза хороший "пакет разработок", которые востребованы экономикой региона и находят заинтересованность в среде работодателей Барнаула", – сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Кто за что отвечает

Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта подключен к разработке интеллектуальных систем автоматизированного управления дорожным движением, участвует в сборе и подготовке необходимых исходных данных, проводит исследования транспортно-пешеходных потоков и анализ светофорных объектов.

Энергетический факультет готов взять выполнение задачи проектирования объектов для создания в крае цифровой подстанции.

Строительно-технологический факультет ведет исследования по вопросам современной автоматизации инжиниринговых сетей, зданий и сооружений. В прошлом году сдан в эксплуатацию энергоэффективный дом в Первомайском районе. Это наша совместная разработка с коллегами из итальянского университета Тренто. Дом оснащен датчиками, и в режиме реального времени мы видим состояние всех процессов функционирования здания – все это разработки наших студентов и преподавателей.

На факультете информационных технологий ведутся работы, связанные с созданием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Решены задачи по определению типов транспортных средств, его трекинга и т.д. Создан облачный сервис для учета деятельности управляющих компаний в ЖКХ, разработан аварийный сервис диспетчерской службы, система мониторинга контроля потребления ресурсов, ведутся проектные работы по внедрению систем мониторинга сбора, транспортирования, захоронения твердых коммунальных отходов".

По словам ректора АлтГТУ в рамках подписанного соглашения предусмотрено создание системы переподготовки сотрудников производственных предприятий.

"Мы уже договорились с руководством АО "СофтЛайн Трейд" о стажировках наших студентов. Я думаю, что АлтГТУ выступит площадкой для переподготовки специалистов сферы IT, так как у вуза имеется достаточно большой опыт участия в реализации программ национальных проектов, таких как "Цифровая экономика", в частности была реализована в 2019 году программа "Цифровая экономика и промышленность", в рамках которой более 150 специалистов предприятий прошли переобучение", – сказал Андрей Марков.