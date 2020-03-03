За свиней ответила. Алтайскую пенсионерку приговорили к исправительным работам

60-летнюю жительницу Ельцовского района Алтайского края признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подробности сообщают в региональном Следственном комитете.

Установлено, что в июле 2019 года в одном из сел Ельцовского района две сестры четырех и семи лет гуляли на улице. На девочек напали несколько свиней, принадлежащих местной жительнице, которые бродили без присмотра. Старшая сестра смогла убежать, младшая – споткнулась, и животные начали рвать ребенка. В результате девочка получила многочисленные раны, ее госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Хозяйка свиней свою вину не признала. Однако суд оказался другого мнения. Женщине назначили три месяца исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.