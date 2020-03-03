За свиней ответила. Алтайскую пенсионерку приговорили к исправительным работам

60-летнюю жительницу Ельцовского района Алтайского края признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подробности сообщают в региональном Следственном комитете.
Установлено, что в июле 2019 года в одном из сел Ельцовского района две сестры четырех и семи лет гуляли на улице. На девочек напали несколько свиней, принадлежащих местной жительнице, которые бродили без присмотра. Старшая сестра смогла убежать, младшая – споткнулась, и животные начали рвать ребенка. В результате девочка получила многочисленные раны, ее госпитализировали и оказали медицинскую помощь.
Хозяйка свиней свою вину не признала. Однако суд оказался другого мнения. Женщине назначили три месяца исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.
Комментарии
животные начали рвать ребенка
Свиньи?! Она их не кормит, видимо? Припаять еще и жестокое обращение с животными.
Хаха в доход государства! Может быть лучше пострадавшим?!
Свиньи хищные от природы. Не надо делать акцент на том, что их не кормят. Это не исключено. Но не доказано. Родители должны были проинструктировать девочек о последствиях и действия при встрече с животными, а хозяйка хрюнделей должна следить за свой скотиной. Согласен, что хозяйка хрюнделей виновна.
3.03.2020 16:56
Рыбак
Свиньи хищные от природы.
Да вы, батенька, зоолог от бога.