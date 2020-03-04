Среда, 4 Март, 09:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,44
€ 73,94
-0°
Обь
2см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Эпидемия китайского коронавирусаСнегопады на Алтае
Новости

В зоне риска. Врачи СПИД-центра рассказали, что делать, если у вас обнаружили ВИЧ

, ИА "Амител"
В Алтайском крае проживает около 20 тысяч зараженных вирусом иммунодефицита человека
В лаборатории краевого СПИД-центра / Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края

В лаборатории краевого СПИД-центра / Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края

Ежегодно в Алтайском крае регистрируют около 2000 новых случаев заражения ВИЧ. Если раньше вирус, от которого до сих пор не придумали лекарства, считался болезнью маргиналов и наркоманов, то сегодня все чаще его жертвами становятся социально благополучные граждане. И пусть вылечить ВИЧ пока еще нельзя, но вернуть пациента к полноценной жизни врачи сегодня могут. Главное – вовремя обратиться за медицинской помощью. Специалисты краевого СПИД-центра рассказали, насколько точен анализ крови на вирус и объяснили, что делать, если результат теста оказался положительным.

Ажиотажный февраль

Ежедневно сотрудники небольшой лаборатории Алтайского краевого СПИД-центра проверяют на вирус иммунодефицита человека около 500 проб крови. В феврале 2020 года это количество резко выросло: желающих узнать свой ВИЧ-статус стало гораздо больше, отмечают медики. Они связывают это с выходом фильма, посвященного проблеме ВИЧ, который снял журналист и блогер Юрий Дудь. Несмотря на возросшую нагрузку, специалисты рады и широкому освещению проблемы, и увеличению числа обратившихся.

"Мы заметили, что в феврале на тестирование в центр обращались большее число граждан. Это хорошо. За последние 10 лет информация о вирусе иммунодефицита человека кардинально изменилась. Раньше болезнь считалась смертельной, поэтому о ней предпочитали не знать и не оказаться в психологической "яме". Сейчас все изменилось. Больные ВИЧ могут вести нормальный образ жизни, не быть угрозой для окружающих и даже иметь здоровых детей. Но важно как можно раньше узнать ВИЧ-статус и начать антиретровирусную терапию, которая и дает такие результаты", – говорит главный врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Валерий Шевченко.

Врачи отмечают, что сейчас в центре появилось новое оборудование, которое позволяет сократить время исследования, а точность результата составляет 99,9%.

"Месяц назад мы получили оборудование для иммуноблота. Это методика лабораторного исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу. Современное оборудование позволяет увеличить производительность, сделать тесты быстро, снизить ложно-положительный результат", – говорит заместитель главного врача по медицинской части Ольга Новикова.

И все-таки если результат теста оказывается положительным, специалисты всегда назначают повторный анализ, чтобы исключить ошибку. При подтверждении положительного ВИЧ-статуса, самая первая задача – успокоить пациента и объяснить, как жить дальше. С пациентом работает психолог, а потом его направляют на лечение.

ВИЧ – не приговор

Пока "вакцины" от ВИЧ и его последней стадии – СПИДа – в мире не нашли. Но пожизненная противовирусная терапия, гарантированная всем больным в России, помогает вести полноценный образ жизни. Упрощенно говоря, лекарства позволяют "усыпить" вирус в крови человека и он будет чувствовать себя абсолютно здоровым и сможет прожить до глубокой старости, не теряя качества жизни. Главное условие – вовремя начать лечение. 

"К сожалению, в нашей стране есть тенденция позднего выявления ВИЧ-инфекции. Люди боятся узнать свой статус, а и если узнают, то ничего не делают, мол, "и так проживем". Нет, не проживем. ВИЧ-инфекция опасна тем, что не имеет признаков, определенных симптомов, синдромов. И без помощи человек медленно умирает", – предупреждает главный врач СПИД-центра.

Ежегодно на лечение ВИЧ-больных в Алтайском крае тратят несколько сотен миллионов рублей. В 2019 году на закупку препаратов направили 468,5 млн рублей. Специалисты уверяют: все больные вовремя получают лечение.

"В течение всего года препараты поступают в Алтайский край. Проблем с ними нет. При выявлении положительного ВИЧ-статуса нужно сразу обращаться к нам и как можно быстрее получить терапию", – говорит Валерий Шевченко.

В зоне риска

На данный момент в Алтайском крае проживает около 20 тысяч ВИЧ-инфицированных. В 2019 году такой диагноз поставили 2 229 жителям, что на 9,3% меньше, чем в 2018 году. Снижение числа заболевших специалисты центра фиксируют уже третий год подряд. Это результат информационной и профилактической кампаний, говорит Виталий Шевченко.

Тем не менее пока Алтайский край занимает четвертое место в Сибири по количеству зараженных ВИЧ-инфекцией. Наибольшее число заболевших регистрируют в Бийске, Рубцовске, Заринске, Барнауле – там, где больше всего наркозависимых. До недавнего времени именно они были главным "очагом" распространения вируса. Но сейчас пути распространения ВИЧ стали гораздо шире. А это значит, что в зоне риска находится каждый.

"Болезнь давно вышла за пределы ключевых групп, и сейчас от ВИЧ-инфекции никто не застрахован", – отмечает Шевченко.

Именно поэтому всем жителям врачи рекомендуют два раза в год проверяться на ВИЧ-инфекцию.

Где пройти тест на ВИЧ в Барнауле?

Каждый вторник и четверг любой желающий может бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ в Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом в Барнауле. Это бесплатно и занимает всего 10 минут. Заранее записываться на тестирование не нужно. Просто приехали, заняли очередь и прошли. Здесь же можно провериться на ВИЧ платно. Результат будет готов уже на следующий день.

Сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Барнауле также можно в платных медицинских центрах и поликлиниках по месту жительства.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:02
Чем мы дышим в помещениях и почему так важно чистить вентиляцию. Инфографика 0
08:49
ОНФ: алтайский диагностический центр хочет купить Toyota Camry за 1,8 млн 3
08:34
Комитет Госдумы одобрил поправку в Конституцию с упоминанием Бога 17
08:19
"Как люкс-машина из автосалона". Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев 3
08:04
Алтайских мошенников освободили из-под стражи в зале суда в Тюмени 3
07:50
Успей остановиться. Как тормозят машины в разную погоду. Инфографика 0
07:35
Чтение классической литературы улучшает работу мозга и качество жизни 4
07:20
В зоне риска. Врачи СПИД-центра рассказали, что делать, если у вас обнаружили ВИЧ 0
07:04
Мясное исключил. Главный алтайский депутат Романенко рассказал, как постится 7
06:48
В Конституции предложили закрепить конфискацию имущества коррупционеров 6
06:32
Если бы знаменитые писатели стали Instagram-блогерами 0
06:14
Более миллиарда рублей потратят в Алтайском крае на жилье для детей-сирот 2
06:01
Прохладно и снежно. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 марта 0
23:37
Квартиры в Алтайском крае продают ниже себестоимости 7
23:06
Жители Алтайского края поставили общественному транспорту двойку 3
22:51
Каждый десятый россиянин соблюдает Великий пост 6
22:34
Уроженец Чечни начал резать себя ножом, а затем напал на полицейских 2
21:47
Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов 1
21:09
Киркоров верит в успех Little Big на Евровидении 1
20:40
"Надо помочь". Томенко взял на контроль достройку дома на Павловском тракте 4
20:21
Ставки по ипотеке продолжают снижаться в Алтайском крае 0
19:55
Олимпийские игры в Токио могут перенести на конец года из-за коронавируса 0
19:29
В РПЦ призывают меньше сидеть в соцсетях во время Великого поста 0
18:38
Житель Новоалтайска в пьяной ссоре убил знакомую 1
18:08
Среди погибших на "вечеринке со льдом" оказался уроженец Барнаула 9
17:50
Трехлетний ребенок погиб в Барнауле из-за неисправного холодильника 0
17:30
Российский подросток застрелил отца-тирана 3
17:15
Финансирование здравоохранения в Алтайском крае вырастет на четверть 4
17:04
АлтГТУ поможет промышленникам внедрить новые цифровые технологии в производство 1
16:50
В Сети высмеяли звезду "Счастливы вместе", которая сфотографировалась голой в ванне 2
16:44
Российские школьники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы 2
16:31
Заведующая детсадом в Бийске получила условный срок за хищение денег из бюджета 3
16:15
Алтайский центр поддержки экспорта занял вторую строчку в рейтинге лучших в России 1
16:04
Самолет Новосибирск – Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе 0
15:51
СкибиДА! На Евровидение едут Little Big. Кстати, а кто это? 6
15:38
За свиней ответила. Алтайскую пенсионерку приговорили к исправительным работам 8
15:30
Барнаульский поселок Затон начинают готовить к паводку 2
15:19
У папы римского не обнаружили коронавирус 0
15:06
Широкая, русская, твоя: фотоотчет Масленицы от Русского Радио Барнаул и Парка спорта 0
14:54
Жители поселка в Алтайском крае отрезаны от внешнего мира 1
14:44
Прокурор потребовал два года колонии для срочника, избившего Шамсутдинова 11
14:32
Барнаульский вратарь подписал контракт с ФК "Тюмень" 2
14:16
Россиянки рассказали, какие подарки они ждут на 8 Марта 2
14:04
Легко запомнить, быстро набрать: ВТБ запускает короткий номер контакт-центра 0
13:48
Не частный случай. Барнаульцев массово заставляют сносить дома из-за красных линий 25
13:33
Аналог "Одноклассников" для учителей и школьников запустят в Алтайском крае 13
13:24
Житель села в Алтайском крае пожаловался на вывоз мусора 5
13:10
Новая полицейская бронемашина создается в России 10
13:03
Малый, зато свой: где могут получить поддержку предприниматели Алтайского края 2
12:43
Почти 30 человек находятся под наблюдением в Алтайском крае из-за коронавируса 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.