В зоне риска. Врачи СПИД-центра рассказали, что делать, если у вас обнаружили ВИЧ

Ежегодно в Алтайском крае регистрируют около 2000 новых случаев заражения ВИЧ. Если раньше вирус, от которого до сих пор не придумали лекарства, считался болезнью маргиналов и наркоманов, то сегодня все чаще его жертвами становятся социально благополучные граждане. И пусть вылечить ВИЧ пока еще нельзя, но вернуть пациента к полноценной жизни врачи сегодня могут. Главное – вовремя обратиться за медицинской помощью. Специалисты краевого СПИД-центра рассказали, насколько точен анализ крови на вирус и объяснили, что делать, если результат теста оказался положительным.

Ажиотажный февраль

Ежедневно сотрудники небольшой лаборатории Алтайского краевого СПИД-центра проверяют на вирус иммунодефицита человека около 500 проб крови. В феврале 2020 года это количество резко выросло: желающих узнать свой ВИЧ-статус стало гораздо больше, отмечают медики. Они связывают это с выходом фильма, посвященного проблеме ВИЧ, который снял журналист и блогер Юрий Дудь. Несмотря на возросшую нагрузку, специалисты рады и широкому освещению проблемы, и увеличению числа обратившихся.

"Мы заметили, что в феврале на тестирование в центр обращались большее число граждан. Это хорошо. За последние 10 лет информация о вирусе иммунодефицита человека кардинально изменилась. Раньше болезнь считалась смертельной, поэтому о ней предпочитали не знать и не оказаться в психологической "яме". Сейчас все изменилось. Больные ВИЧ могут вести нормальный образ жизни, не быть угрозой для окружающих и даже иметь здоровых детей. Но важно как можно раньше узнать ВИЧ-статус и начать антиретровирусную терапию, которая и дает такие результаты", – говорит главный врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Валерий Шевченко.

Врачи отмечают, что сейчас в центре появилось новое оборудование, которое позволяет сократить время исследования, а точность результата составляет 99,9%.

"Месяц назад мы получили оборудование для иммуноблота. Это методика лабораторного исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу. Современное оборудование позволяет увеличить производительность, сделать тесты быстро, снизить ложно-положительный результат", – говорит заместитель главного врача по медицинской части Ольга Новикова.

И все-таки если результат теста оказывается положительным, специалисты всегда назначают повторный анализ, чтобы исключить ошибку. При подтверждении положительного ВИЧ-статуса, самая первая задача – успокоить пациента и объяснить, как жить дальше. С пациентом работает психолог, а потом его направляют на лечение.

ВИЧ – не приговор

Пока "вакцины" от ВИЧ и его последней стадии – СПИДа – в мире не нашли. Но пожизненная противовирусная терапия, гарантированная всем больным в России, помогает вести полноценный образ жизни. Упрощенно говоря, лекарства позволяют "усыпить" вирус в крови человека и он будет чувствовать себя абсолютно здоровым и сможет прожить до глубокой старости, не теряя качества жизни. Главное условие – вовремя начать лечение.

"К сожалению, в нашей стране есть тенденция позднего выявления ВИЧ-инфекции. Люди боятся узнать свой статус, а и если узнают, то ничего не делают, мол, "и так проживем". Нет, не проживем. ВИЧ-инфекция опасна тем, что не имеет признаков, определенных симптомов, синдромов. И без помощи человек медленно умирает", – предупреждает главный врач СПИД-центра.

Ежегодно на лечение ВИЧ-больных в Алтайском крае тратят несколько сотен миллионов рублей. В 2019 году на закупку препаратов направили 468,5 млн рублей. Специалисты уверяют: все больные вовремя получают лечение.

"В течение всего года препараты поступают в Алтайский край. Проблем с ними нет. При выявлении положительного ВИЧ-статуса нужно сразу обращаться к нам и как можно быстрее получить терапию", – говорит Валерий Шевченко.

В зоне риска

На данный момент в Алтайском крае проживает около 20 тысяч ВИЧ-инфицированных. В 2019 году такой диагноз поставили 2 229 жителям, что на 9,3% меньше, чем в 2018 году. Снижение числа заболевших специалисты центра фиксируют уже третий год подряд. Это результат информационной и профилактической кампаний, говорит Виталий Шевченко.

Тем не менее пока Алтайский край занимает четвертое место в Сибири по количеству зараженных ВИЧ-инфекцией. Наибольшее число заболевших регистрируют в Бийске, Рубцовске, Заринске, Барнауле – там, где больше всего наркозависимых. До недавнего времени именно они были главным "очагом" распространения вируса. Но сейчас пути распространения ВИЧ стали гораздо шире. А это значит, что в зоне риска находится каждый.

"Болезнь давно вышла за пределы ключевых групп, и сейчас от ВИЧ-инфекции никто не застрахован", – отмечает Шевченко.

Именно поэтому всем жителям врачи рекомендуют два раза в год проверяться на ВИЧ-инфекцию.

Где пройти тест на ВИЧ в Барнауле?

Каждый вторник и четверг любой желающий может бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ в Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом в Барнауле. Это бесплатно и занимает всего 10 минут. Заранее записываться на тестирование не нужно. Просто приехали, заняли очередь и прошли. Здесь же можно провериться на ВИЧ платно. Результат будет готов уже на следующий день.

Сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Барнауле также можно в платных медицинских центрах и поликлиниках по месту жительства.