Российские школьники получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Более 20 учащихся одной из московских школ получили ожоги глаз во время использования кварцевой лампы, передает ТАСС со ссылкой на источник в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

В понедельник, 2 марта, в Останкинском районе Москвы более 20 детей пожаловались на боль в глазах, медики диагностировали ожог роговицы. Причиной травм стала кварцевая лампа открытого типа, которая по вине учительницы оставалась включенной целый день. Педагога уволят.

В департаменте образования пообещали, что отныне в школе будут использовать бактерицидные лампы закрытого типа, а для учителей организуют инструктаж по безопасности.