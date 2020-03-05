Хайпануть или тянуть. Эксперты оценили вероятность досрочных выборов в Госдуму

Разговоры о роспуске Госдумы и досрочных выборах нового состава российского парламента в политической повестке идут уже больше месяца. Это лучшее время для власти "собрать сливки" с населения, воодушевленного продлением и увеличением маткапитала и другими социальными инициативами президента. Да только реализовать это вряд ли успеют. Еще один вариант для выборов – март 2021 года. И время еще есть, и возросшая народная любовь не успеет остыть. Amic.ru поговорил с экспертами и попытался понять, так ли нужна новая Дума раньше срока и когда электорат пригласят на избирательные участки.

Сентябрь'20

Выборы на год раньше – этот сценарий был вполне логичным после обновления правительства и на фоне "передела" власти через Конституцию. Для Кремля это еще и самый удобный вариант, уверен политтехнолог Константин Лукин.

"Повестка этого года – продление маткапитала и другие социальные "плюшки", обновление власти, празднование 75-летия Победы – немного перебила негатив прошлогодней пенсионной реформы. "Единая Россия" в 2020 году могла бы провести нормальную кампанию. Власть бы выиграла без проблем", – сказал он amic.ru.

Но момент упущен. По словам эксперта, процесс проведения поправок затянулся: их внесение в Госдуму несколько раз переносили, до сих пор не сформирован полный список. Времени еще и для масштабных выборов в 2020-м уже нет. Лукин добавляет: против роспуска выступила финансово-промышленная группа ("Роснефть", "Газпром", РЖД, "Росатом", крупные строительные компании), имеющая в ГД депутатов. Им не интересно досрочно лишать полномочий своих людей.

А потому Константин Лукин уверен, что в 2020 году выборов в Госдуму точно не будет.

Об этом сказал и депутат Госдумы от региона Валерий Елыкомов.

"На эту весну у нас стоят не менее серьезные задачи: всенародное голосование по Конституции и решение ряда других вопросов, в том числе связанных с эпидемиологическими ситуациями", – пояснил amic.ru единоросс.

Март'21

Константин Лукин называет этот вариант самым оптимальным: эйфория от реформы власти не остынет, ожидания перемен еще будут сильны.

"Но все будет зависеть от того, насколько хорошо россияне поддержат поправки в Конституцию", – сказал он.

А вот директор Юридического института Алтайского госуниверситета Антон Васильев выборы в марте считает нецелесообразными, поскольку речь идет всего лишь о пяти месяцах. Стоит ли оно того?

Сентябрь'21

И наконец, последний и самый сложный (но при этом самый реальный) для власти вариант – выборы в срок, в сентябре 2021 года.

"Чем дольше тянуть, тем большее влияние окажут внешние факторы. Возможный мировой кризис из-за коронавируса может ударить по доходам простых граждан очень сильно. Какие там еще условия будут – спрогнозировать сложно", – пояснил Лукин.

Он говорит, что пока на этом сценарии не остановились окончательно. Хотя опрошенные amic.ru депутаты уверены: выборы будут, как и должны, только через полтора года. По словам Елыкомова, этот вопрос в Думе действительно обсуждали и пришли к выводу, что все пройдет в плановом порядке.

Его коллега по Думе и партии Олег Быков сказал amic.ru, что не видит прямых оснований для проведения досрочных выборов.

"Работа выборных институтов власти в течение всего срока их избрания – важное условие для обеспечения стабильного и последовательного осуществления задач по представлению и защите интересов граждан. Поэтому проводить досрочные выборы, на мой взгляд, без весомых на то соответствующих причин, нет необходимости", – добавил он.

В том, что нужно обязательно доработать срок до конца, уверен и единоросс Даниил Бессарабов.

"Меня мои избиратели выбрали на пять лет. Если с математикой у меня все правильно и насколько я помню, выборы в 2021 году. Каких-то других решений на этот счет я не знаю. (...) А мне текущих задач еще хватает", – сказал по поводу обсуждаемого роспуска Госдумы Бессарабов на недавней пресс-конференции.

Распустить Госдуму? А это реально?

А собственно, есть ли реальная возможность роспуска? Технически – да. Но условия для прекращения полномочий, прописанные в Конституции, использовать уже не получится. А условия такие:

Госдума три раза отклоняет кандидатуры председателя правительства, предложенные президентом;

Госдума выражает недоверие правительству;

Госдума выражает недоверие правительству после соответствующего предложения президента.

Нового председателя правительства Михаила Мишустина Госдума без лишних вопросов назначила менее месяца назад. Недоверия обновленному путинскому кабмину теперь уже точно никто не выразит. Других вариантов главный закон страны не предусматривает (кстати, тоже повод задуматься над его совершенствованием).

Самороспуск тоже почти невозможен, пояснил amic.ru депутат Госдумы, глава алтайской "Справедливой России" Александр Терентьев. Если половина депутатов-одномандатников разом напишет заявления о сложении полномочий, то довыборы еще объявят. А если вторая половина (списочники от партий) покинет парламент, то на их место по закону придут другие люди от тех же партий и без всяких выборов.

Конституция России не предусматривает и сокращения сроков полномочий Госдумы (такой вариант пришлось бы использовать под март 2020 года). Но на несколько месяцев перенести дату все же реально. Во всяком случае, так уже делали в 2016 году, сдвинув день голосования с декабря на сентябрь, напомнил в беседе с amic.ru Антон Васильев. Кстати, тогда депутатам не забыли выдать компенсацию зарплаты за неотработанные месяцы.

Дорогое удовольствие

Но компенсация на всех (а это не менее одного миллиарда рублей) еще не так много по сравнению со стоимостью выборов. Избрание Госдумы в 2016 году обошлось бюджету в 11 млрд рублей. То есть по 2,2 млрд за каждый год полномочий парламента. Если провести выборы в сентябре 2020 года, то "пропадает" чуть более 2 млрд рублей.

Населению же не понравится, что просто так "спустили" деньги, на которые в Алтайском крае можно было бы построить минимум три школы?

Нет, люди и не вспомнят про прошлые выборы и не будут задавать лишних вопросов, отвечает директор Института политики и технологий (Новосибирск) Татьяна Косачёва.

"По последним опросам населения только 25% хорошо знают суть поправок, то есть почитали и разобрались. А вы говорите про выборы, которые были четыре года назад", – подчеркнула эксперт.

Досрочные – не досрочные. Что это дает Алтайскому краю?

Населению – ничего. А вот депутаты заинтересованы в том, чтобы доработать срок до конца. Они потратили силы и время, а кто-то еще и приличную сумму денег, чтобы попасть в российский парламент.

Любой дальновидный политик начинает подготовку к новой кампании сразу после выборов. Но даже партия большинства не успела бы провести нормальную организацию процесса и мобилизацию сторонников. Что уж говорить об оппозиции.

Пока рано утверждать, кто из действующих депутатов пойдет в новый созыв, а кто закончит карьеру. Народные избранники не раскрывают карт.

"Лидер партии Сергей Миронов говорит о том, что я пойду на выборы. Но я пока не принял однозначного решения", – сказал Александр Терентьев.

Преждевременными эти разговоры назвали и Елыкомов, и Бессарабов, и Быков. Но по данным amic.ru, уже сейчас принято решение не брать в ГД некоторых депутатов. Если говорить по персонам, то под большим вопросом прохождение Даниила Бессарабова, Ивана Лоора, Олега Быкова. Первые два – представители еще команды экс-губернатора Александра Карлина, а Быков вообще в ГД прошел почти случайно (сначала и не прошел, но после смерти депутата от Томской области из списка партии по округу автоматически очередь перешла к нему).

Если говорить о системе, то тут тоже будут перемены, которые сыграют роль в продвижении тех или иных политиков.

Во-первых, перенарезку округов (когда один депутат представляет сразу несколько регионов или на несколько регионов формируют один, общий список депутатов) проведут партии. А "Единая Россия" еще и обновит руководство региональных отделений. Кстати, предпосылок на смену главы алтайских единороссов Александра Романенко эксперты пока не видят.

Во-вторых, сейчас идет "торг" по некоторым территориям. Есть вероятность, что один из одномандатных округов в Алтайском крае отдадут оппозиции. Тем более что всерьез за него будет бороться и КПРФ, и СР, и, возможно, либерал Владимир Рыжков. Очень вероятна победа именно коммунистов.

В-третьих, пока не решен вопрос с политическими блоками и коалициями. Такой вариант рассматривает "Единая Россия", чтобы набрать более 50% по спискам, выступив единой командой, например, с Общероссийским народным фронтом. И "Справедливая Россия", которая рискует вообще не преодолеть 5%-ный барьер самостоятельно.

Что же касается выборов, то формат вброса идеи о роспуске ГД и досрочной кампании – это еще и способ проверить готовность партий и региональных элит, а также "прощупать" мнение электората. Окончательное решение по Госдуме будет принято после сентябрьских выборов. В 17 регионах изберут губернаторов, в 11 – депутатов региональных парламентов. Итоги дня голосования – это срез уровня народной поддержки власти и партий. И он покажет, как скоро нужно запускать большую предвыборную кампанию.