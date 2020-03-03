Самолет Новосибирск – Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

Авиалайнер, следовавший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту Перми во вторник днем, 3 марта. Борт авиакомпании S7 подал сигнал бедствия в небе над Удмуртией. По предварительной информации, поступило сообщение о минировании самолета, пишет Properm.ru.

На взлетной полосе лайнер встречали бригады экстренных служб.

Ранее из-за звонка о минировании в Хабаровске село судно "Аэрофлота", выполнявшее рейс по маршруту Владивосток – Москва. Лайнер проверили, а пассажиры прошли дополнительный досмотр. Бомбу на борту не нашли.

Также около 11:00 мск в Шереметьево экстренно вернулся самолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот". Здесь причиной внеплановой посадки стало срабатывание датчика отказа управления закрылками.