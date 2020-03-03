Российский подросток застрелил отца-тирана

Отец-тиран стал жертвой своего 17-летнего сына в одном из сел Забайкайльского края, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на источник в региональном СК.

Отмечается, что в ночь на 3 марта между отцом и сыном возникла ссора, в результате которой подросток схватился за ружье и дважды выстрелил в отца. Пострадавший погиб на месте. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Следователям подросток рассказал о сложных отношениях с отцом. По его словам, глава многодетной семьи постоянно избивал юношу и жестоко обращался с другими детьми.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Не исключена переквалификация уголовного дела.