В Сети высмеяли звезду "Счастливы вместе", которая сфотографировалась голой в ванне

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала "Счастливы вместе", сфотографировалась голой лежа в ванне. Артистка поделилась снимком в Instagram, в комментариях к посту пользователи принялись шутить про кокаин.
Питер, зрители, огромное спасибо!🙏🏼♥️ Сегодня была особая атмосфера зала и овации!👏🏼👏🏼👏🏼💐 Я счастлива!🥰 ⠀ В завершение чудесного вечера отдельную благодарность за возможность отдохнуть после рабочего дня хочу выразить потрясающему отелю @lahtaplaza_hotel 🙏🏼 ⠀ Быть у вас в гостях чистый кайф🥰 Номера и приём на высшем уровне!☝🏼 Очень-очень рекомендую!🥰 ⠀ Доброй ночи, мир💋🌙 ——— #натальябочкарева #натальябочкарёва #бочкарева #питер #гастроли #санктпетербург #lahtaplazahotel #nb #nataliabochkareva #bochkareva
Подписчики также заметили силуэт мужчины, отражающийся от стены, и поинтересовались, кто является фотографом.
Как уже сообщал amic.ru, в сентябре 2019 года сотрудники ДПС задержали Бочкареву с кокаином. В отношении нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, однако в январе 2020-го дело закрыли. Актрису обязали выплатить 30 тысяч рублей.
Перед судом выступил дознаватель, который заявил, что Бочкарева загладила свою вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского". Сама артистка отметила, что полностью признает свою вину.
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