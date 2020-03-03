В Сети высмеяли звезду "Счастливы вместе", которая сфотографировалась голой в ванне

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда сериала "Счастливы вместе", сфотографировалась голой лежа в ванне. Артистка поделилась снимком в Instagram, в комментариях к посту пользователи принялись шутить про кокаин.

Подписчики также заметили силуэт мужчины, отражающийся от стены, и поинтересовались, кто является фотографом.

Как уже сообщал amic.ru, в сентябре 2019 года сотрудники ДПС задержали Бочкареву с кокаином. В отношении нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, однако в январе 2020-го дело закрыли. Актрису обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Перед судом выступил дознаватель, который заявил, что Бочкарева загладила свою вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского". Сама артистка отметила, что полностью признает свою вину.