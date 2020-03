В Сети высмеяли звезду "Счастливы вместе", которая сфотографировалась голой в ванне

Питер, зрители, огромное спасибо!🙏🏼♥️ Сегодня была особая атмосфера зала и овации!👏🏼👏🏼👏🏼💐 Я счастлива!🥰 ⠀ В завершение чудесного вечера отдельную благодарность за возможность отдохнуть после рабочего дня хочу выразить потрясающему отелю @lahtaplaza_hotel 🙏🏼 ⠀ Быть у вас в гостях чистый кайф🥰 Номера и приём на высшем уровне!☝🏼 Очень-очень рекомендую!🥰 ⠀ Доброй ночи, мир💋🌙 ——— #натальябочкарева #натальябочкарёва #бочкарева #питер #гастроли #санктпетербург #lahtaplazahotel #nb #nataliabochkareva #bochkareva

