Финансирование здравоохранения в Алтайском крае вырастет на четверть

Финансирование здравоохранения в Алтайском крае в 2020 году увеличат на 24% – до 12,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Дополнительные деньги потратят на приобретение оборудования, автотранспорт и на дополнительную закупку необходимых препаратов. Также деньги пойдут на два важных направления: капремонт межрайонных медицинских центров и фельдшерско-акушерских пунктов, которые передали на краевой уровень с муниципального.
В 2019 году на здравоохранение в крае потратили 10 млрд рублей. В этом году власти планировали выделить такую же сумму, но затем решили увеличить ее почти на четверть. Решение одобрил губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
Оборудование без врачей не работает
НИКАК ВЫБОРЫ СКОРО???
Снова томографы будут брать, уже проходили.
И ни копейки на зарплату