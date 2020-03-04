Минимум четыре партии будут бороться за места депутатов-уголовников в АКЗС

Все парламентские партии будут участвовать в дополнительных выборах в Заксобрание Алтайского края в сентябре 2020 года. На кону два места, освобожденные осужденными за бизнес-преступления.

Глава алтайского отделения "Единой России", спикер АКЗС Александр Романенко во время онлайн-конференции сообщил, что партия уже начала подготовку к выборам и сейчас занимается подбором кандидатов.

"На этой неделе мы запускаем предварительное голосование (праймериз, – прим. авт.) по довыборам в АКЗС, также нам предстоит муниципальная избирательная кампания. Мы постоянно находимся в электоральных циклах, поэтому всегда готовы оперативно развернуть активную избирательную кампанию", – сказал Романенко.

Кого именно выдвинет партия, он не сказал, сославшись на итоги праймериз.

Уже обсуждают кандидатов в КПРФ. Глава алтайских коммунистов, депутат АКЗС Мария Прусакова сообщила amic.ru, что "партия, конечно же, не пропустит эти выборы".

Свои "предвыборные машины" запускают и в ЛДПР, и в "Справедливой России". Но оппозиция, как и партия власти, пока не спешит называть имена – все ждут официального объявления выборов в июне.

Два места стали вакантными неделю назад. А это одномандатный округ № 31 (часть Бийска) и округ № 26 (Октябрьский район Барнаула). На сессии 27 февраля депутаты лишили полномочий Ирину Теплову и Андрея Волкова. Оба были признаны виновными судом (это разные суды и разные дела). Теплова – за пособничество в растрате во время работы с бийским ФНПЦ "Алтай" (условный срок). Волков – за присвоении денег жильцов домов (пять лет в колонии общего режима).

Довыборы должны пройти 12 сентября 2020 года. Хотя есть маленькая, но вероятность, что на год раньше проведут выборы в Госдуму. А вместе с ними, раньше срока, и полноценные выборы в АКЗС.

По мнению политтехнолога Константина Лукина, в этом году партиям предстоит разыграть все же два мандата, а не 68.

"Другое дело, что избрание на год (в 2021 году все равно пройдут новые выборы в АКЗС, – прим. авт.) – не особо-то интересно. Деньги и ресурсы потратить придется, а "выхлопа" избранным депутатам будет мало. Но и не участвовать партии не могут: это как репетиция перед большими выборами", – сказал он amic.ru.