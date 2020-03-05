"Сам пощусь вразнобой". Священник о смысле Великого поста и повальной моде на него

Великий пост, который в этом году начался 2 марта, – это время молитвы, покаяния, просветления. По крайней мере, так задумано Церковью. Впрочем, многие воспринимают пост не как духовное очищение, а как модную диету и удачный повод скинуть несколько килограммов к лету. О том, есть ли в этом смысл (на самом деле нет: некоторые в пост вообще толстеют), так ли важна строгость поста и можно ли в это время заниматься сексом, корреспондент amic.ru Саша Соколов поговорил с барнаульским священником Романом Неверовым, который служит в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца. А также выяснил, почему тот сам постится "вразнобой", а некоторым прихожанам вообще не рекомендует строгое воздержание.

Великая диета

– Отец Роман, поститься в последнее время стало модно. Я, например, замечаю это по соцсетям. А в храмы стало приходить больше людей перед Великим постом?

– Конечно. Ко мне в храм перед постом приходит очень много людей. Причем часто им интересна именно телесная составляющая поста: что можно есть, а что нельзя. Ну и, конечно, я сам вижу все чаще это в соцсетях, вы верно заметили. Людям хочется проверить себя: а выдержу ли я? Идея постоянно ставить цели и добиваться их – сейчас очень популярна. И Великий пост для многих стал еще одним таким испытанием.

– Но ведь пост – это и есть проверка. Разве не так?

– Конечно, но проверка, прежде всего, духа, а не тела. Любой человек нуждается в проверке себя, на что он готов пойти. Это очень верная духовная тренировка, возможность очиститься. Телесная составляющая важна, никто не спорит. Но хотелось бы, чтобы через эту моду человек узнал главный смысл, который несет в себе пост. Если не подойти с правильным посылом к этому, то никакого отношения к вере это не имеет. Это просто диета.

– Диета, точно. Многие сейчас так к Великому посту и относятся.

– Да, я это замечаю. Особенно у девушек популярно рассматривать пост как дополнительную диету. Но ведь это, прежде всего, нужно обсуждать с диетологом и с врачом. Какой смысл поститься, если в духовном плане человек никак не меняется, да еще и здоровью своему может навредить? Кстати, некоторые люди вообще полнеют во время поста. Если человек ко мне приходит перед постом, я могу ему это объяснить. А те, кто постятся самостоятельно, сами за себя в ответе. Греха в этом никакого нет, но и здравого смысла немного.

Пост со вкусом кальмара

– Но если вернуться к посту телесному: что можно, а что нельзя?

– По Типикону (церковному уставу, – прим. авт.) в Великий пост нельзя есть скоромную пищу: мясо, молочные продукты, яйца. Кстати, рыбу тоже нельзя. Вам любой биолог расскажет, как такая пища влияет на человека и что она в нем возбуждает. Пост во многом предназначен для того, чтобы все это в нас поубавить.

– А морепродукты можно?

– Их, кстати, можно. Вот такая странность: рыбу нельзя, а морепродукты – пожалуйста. Идет такое разделение: позвоночных в пост есть нельзя, а беспозвоночных – можно. Когда я учился в семинарии, у нас был жертвователь. Он в пост привозил нам кальмары. Ели с рисом и морковкой. В меру, конечно. Было неплохо.

– Если человеку здоровье не позволяет поститься, нужно каждый раз идти к духовнику и брать послабление?

– Нет, считаю это лицемерием. Конечно, есть общий шаблон, как питаться в пост. Но на деле все индивидуально. Тут уже все зависит от каждого священника: в каких традициях он рос. У меня к каждому прихожанину подход индивидуальный. Если у тебя серьезное заболевание, специальная диета, то какой пост? Ты и так свой пост несешь всю жизнь. Дело даже не только в здоровье бывает. Кто-то без мяса становится очень раздражительным. Ну о каком очищении может идти речь? Таким я рекомендую строго не поститься. Каждый сам для себя определяет, сколько он может вынести. Если для человека это первый пост, то глупо требовать от него строгого соблюдения. К такому готов не каждый. Вразрез со здоровьем и здравым смыслом это идти не должно.

"Поститься у меня получается не всегда"

– Вы сами пост держите?

– У меня это получается вразнобой. У меня большая семья: трое детей. Естественно, жена не может готовить отдельно для меня и для ребятишек. Поэтому получается когда как. Ведь скоромные продукты мы куда только не добавляем. Полностью от них отказаться очень трудно. Бросишь, допустим, масло в кашу, а потом вспоминаешь – пост же! Не выкидывать же еду на помойку. Идешь, каешься.

– Многие родители и детей тоже с малых лет заставляют поститься. А Церковь, вроде бы, с семи лет рекомендует это делать.

– Да, такие рекомендации есть. Но, опять же, все зависит от конкретного священника. Я считаю, что не раньше 10 лет лучше приучать к посту детей. Пока организм не окреп, очень опасно оставлять его без важных веществ. Нет ничего хорошего в том, что у ребенка пострадает здоровье или сформируется плохое отношение к вере. Важно, что ответственность за это лежит только на родителях, но никак не на Церкви. Главное – не навредить. Коль Господь дал нам мозги, нужно ими думать.

– А вы сами во сколько лет впервые начали поститься? Помните свой первый пост?

– Конечно, помню, это было очень тяжело для меня. Моя семья пришла в церковь, когда я был в третьем классе. Я тогда учился в светской школе. Дома готовят постную пищу, а в столовой – обычную. Где-то пытаешься обмануть маму, чтобы не узнала, что ты котлетку поел. А потом осознание-то приходит, что постишься ты не для кого-то, а для себя.

Постить или поститься?

– Возвращаясь к моде: все чаще вижу, что люди свой пост еще и освещают в соцсетях. Например, выкладывают ежедневные "сторис": вот, у меня пост, смотрите все.

– Да, я есть в Instagram и вижу такое. Судить никого не могу, отношусь к этому лишь с улыбкой. Но мне от таких постов немного неловко. Не в укор сказано, но человек сам должен понимать: если у него фотографии в бикини, а рядом кресты и иконы – как-то это негармонично смотрится.

– Но есть и обратная сторона: в Великий пост многие вообще не пользуются соцсетями.

– Есть и такое, да. Кто-то перестает смотреть телевизор, слушать радио. Некоторые актеры и актрисы отказываются от проектов на время поста. Опять же, тут каждый сам решает, что может его искусить и увести от поста, а что нет. Я, например, продолжаю пользоваться соцсетями, никаких проблем у меня с этим нет.

"Ну что мне, налево уже идти, что ли?"

– С едой и соцсетями понятно. А можно ли в пост, например, жениться?

– Венчаться и жениться, по церковным канонам, нельзя. Ведь за свадьбой следует брачная ночь, а на время поста рекомендуется друг от друга обособиться.

– Про брачную ночь интересно: то есть заниматься сексом в пост нельзя?

– Вопрос очень сложный. Церковь рекомендует на время поста воздержаться от интимной жизни. Связано это с тем, что человек ограничивает себя в радостях плоти на время поста. Но у всех свои сильные и слабые стороны. И главное – быть в согласии, не доводить до греха. Были у меня случаи, когда человек на исповеди говорил: "Ну что мне, на сторону уже идти что ли?" Это безумие, конечно. Такого нельзя допускать.

Сначала к врачу, затем – к духовнику

– Если человек все же решил держать пост, как правильно к этому подойти?

– Я бы советовал перед постом сходить на исповедь к духовнику. В период поста в храмах проводят особые богослужения. На них звучат важные слова о покаянии, которые каждому будет полезно послушать. Но еще раньше я бы посоветовал сходить к врачу и узнать, а можно ли вам вообще держать пост.

– Как не сорваться уже в период поста?

– Самое важное – не настраивать себя на что-то великое. Если вы не удержите высокую планку – может прийти такая тоска, что вы вообще забросите пост. Надо грамотно и четко, осознавая его долготу, распределить на себя нагрузку. Что ты можешь понести в начале, а что в самом конце. Если вы совсем не можете по состоянию здоровья или другим причинам соблюдать все требования – никакого греха в этом нет. Господь спросит не за то, что не могли, а за то, что не хотели.