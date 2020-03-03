Среди погибших на "вечеринке со льдом" оказался уроженец Барнаула

25-летний уроженец Барнаула Юрий Алферов погиб на смертельной вечеринке с сухим льдом, передает "МК на Алтае".
По словам знакомого погибшего, Алферов учился в лицее №112, затем поступил в АлтГУ на специальность, связанную с программированием. "... Его одноклассники всегда отзывались о нем как о хорошем, умном и позитивном парне", — отметил собеседник издания.
После окончания вуза Юрий переехал в Москву, где и оказался на печально известной вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко.
Напомним, Instagram-блогер Екатерина Диденко из Москвы арендовала баню с бассейном, чтобы отметить свой день рождения. Муж женщины захотел устроить сюрприз и купил 25 килограммов искусственного льда, который затем кинул в бассейн, чтобы устроить эффектное шоу из пара. Однако вместо этого люди начали синеть, терять сознание и получили химические ожоги. Муж Диденко и еще двое человек скончались.
Как уже сообщал аmic.ru, в число пострадавших попал еще один барнаулец — некто 28-летний Бойко А. А. Ему поставили диагноз "состояние после утопления".
Комментарии
АМИК!
превращаетесь в сводку криминальный новостей ?
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Уже долгое время все информагентства пишут и показывают сплошной негатив. И делается это специально))) бойтесь, люди! По ТВ- войнушки в Сирии, Украине. В стране нашей кто-то убил, кто-то избил, и т.д. Сможете вспомнить, когда видели позитивные и добрые новости? Я, к сожалению, не помню такого уже давно...
Амик, вы же умные, объясните мне тупому, какие "химические ожоги" получают люди от вдыхания углекислого газа?
Странное время, теперь прежде чем ходить на нынешние вечеринки, нужно у хозяев вечеринки предварительно запрашивать программку вечеринки.