Трехлетний ребенок погиб в Барнауле из-за неисправного холодильника

Следственный комитет завершил разбирательство по факту гибели трехлетнего мальчика в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, в январе 2019 года пожилая горожанка вызвала бригаду мастеров, чтобы те отремонтировали холодильник. Мужчины обслужили технику, однако нарушили изоляцию проводов.

В результате в марте 2019-го трехлетний правнук хозяйки квартиры получил удар током и скончался на месте происшествия.

В ходе расследования ремонтники не признали свою вину, однако правоохранители собрали достаточную базу доказательств. Мужчин обвиняют по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть человека". Уголовное дело передали в суд.